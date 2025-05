Rocco Hunt svela dove si trova la Palma vinta a Sanremo: “Quando lo rivinci la metti a casa tua”

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Rocco Hunt ha vinto il Festival di Sanremo nella sezione Nuove proposte nel 2014 quando si presentò con la canzone "Nu juorno buono", brano che permise a quello che all'epoca era un giovane rapper già conosciuto ma non ancora l'hitmaker di oggi, di diventare popolare in tutta Italia. Il cantante parla spesso di quel periodo, di quel Festival e di quella canzone, quella che non può non fare nei live, che chiudono obbligatoriamente con quella canzone in cui il cantante parlava della propria terra martoriata, dei tanti problemi ma anche dei tantissimi aspetti positivi, giocando anche con gli stereotipi.

La soddisfazione di vincere Sanremo

Durante un'intervista con Fanpage, Rocco Hunt ha raccontato il suo ultimo album Ragazzo di giù che riprende in parte quelle tematiche ma da un'età e una prospettiva diversa. Oggi il suo accento si sente anche se la gente continua a partire, benché si senta l'odore del caffè, per citarlo. E proprio durante quest'intervista a Fanpage, il rapper di Salerno ha svelato dove tiene conservata la Palma che ottiene il vincitore del Festival di Sanremo: "Quella è una delle poche soddisfazioni che, ogni anno in cui vedo Sanremo, penso che sia stato un miracolo incredibile" come ha spiegato il rapper parlando della soddisfazione regalata ai genitori.

Dove sta la Palma del Festival vinta da Rocco Hunt

"Si sono allineati tutti i pianeti, facendomi vincere il Festival con una canzone rap in napoletano – racconta Hunt -. È stata un'enorme soddisfazione anche perché la mia era una famiglia che veniva dagli stenti e vedere un figlio portarli in platea a Sanremo, a prescindere da quello che è successo, è già stata una bellissima emozione". Però quel premio non è a casa sua: "Mia madre e mio padre hanno sempre voluto quella palma a casa loro, nonostante abbia sempre cercato di mettere i premi tra lo studio e casa mia. La Palma di Sanremo, ovviamente, l'avrei voluta mettere lì, ma mio padre me l'ha sempre vietato: ‘La Palma l'hai vinta quando stavi in questa casa? E allora resta qua. Se vincerai di nuovo Sanremo, come mi auguro, te la porti dove vuoi tu, ma ‘sta Palma resta qua'".