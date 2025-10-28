Quali sono gli artisti più certificati di sempre in Italia: primo Vasco, ma non mancano le sorprese

Vasco Rossi, Lazza ed Ed Sheeran

A luglio la FIMI (Federazione musicale industria italiana), la principale rappresentante dell'industria musicale italiana, ha cambiato il proprio sito e ha portato in evidenza alcune sezioni, soprattutto quelle che hanno a che fare con le classifiche. Ogni settimana, infatti, la FIMI pubblica quella degli album, delle canzoni e dei vinili più venduti e ascoltati della settimana, ma anche quella delle certificazioni (oro, platino, diamante) dei vari artisti. Da qualche settimana sta pubblicando sui propri social gli artisti più certificati anno per anno e qualche giorno fa Vasco Rossi ha colto l'occasione per condividere quella dei più certificati di sempre che lo vede in testa. Cogliamo l'occasione per fare una panoramica sulle prime posizioni di questa speciale classifica (i dati sono aggiornati a ottobre 2025 secondo la FIMI).

Vasco Rossi guida la classifica, ma non mancano le sorprese

È una classifica che pur vedendo Vasco Rossi in testa propone qualche sorpresa nelle prime posizioni, anomalie non tanto per le capacità degli artisti, quanto perché alcuni di questi hanno colto al volo qualche picco di successo momentaneo. In generale si piazzano bene gli artisti che hanno avuto successo negli anni 90-2000, alcuni artisti stranieri e un pizzico di rap. Vasco Rossi, quindi, conduce questa speciale classifica con 2 dischi di diamante, 72 di platino e 31 di oro, seguito sul podio da Lazza che vanta un disco di diamante con Sirio, l'album più venduto nel 2022, a cui si aggiungono 106 platini e 49 ori, ma il podio lo chiude un artista straniero, per la precisione Ed Sheeran che conta un diamante 76 platini e 19 ori.

Jovanotti, Ligabue e la forza dei grandi successi italiani

Ai piedi del podio ci sono due degli artisti più amati del Paese, tra coloro che hanno scritto pagine importanti del pop e rock italiano, ovvero Jovanotti che è in quarta posizione con un disco di diamante, 67 platini e 14 dischi d'oro, seguito in quinta posizione di Luciano Ligabue che al disco di diamante aggiunge 42 platini e 29 ori. In top 10, alla sesta posizione troviamo Sia – che in Italia raggiunse la popolarità con Chandelier – che oltre a 32 platini e 6 ori ha un diamante con Cheap Thrills, canzone scritta assieme a Sean Paul che pure appare in questa classifica in ottava posizione, ma tra loro ci sono i Modà con un diamante, 31 platini e 10 ori. Chiudono la classifica rispettivamente Baby K e Giusy Ferreri che vantano un platino in coppia con Roma Bangkok, canzone che spopolò nel 2014.

La top 10: tra pop internazionale e trap italiana

La classifica ci conferma Vasco come uno degli artisti di riferimento del Paese, e lo si vede anche solo grazie ai live, perennemente sold out, ma queste prime posizioni ci fanno anche capire quanto sia stato importante ottenere un successo enorme, come avvenuto per Jova e Ligabue, negli anni 90-2000 e infatti i platini per questi due artisti sono arrivati rispettivamente con Ora, album del 2011, e con Arrivederci, mostro! del 2010. Eppure, in mezzo ad artisti internazionali molto noti (come Sheeran e Sia) e un po' di latin, spicca Lazza che in pochi anni ha costruito una discografia con numeri eccezionali, come dimostrano quei 106 dischi di platino, a dimostrazione dell'importanza dei numeri che la trap ha macinato in pochi mesi. Ecco la classifica completa: