Perché One Piece è un manga rivoluzionario che ha segnato generazioni di lettori Da quasi trent'anni One Piece, la serie sui pirati di Eiichiro Oda, domina le classifiche dei manga più letti. Un'eccezione incredibile, che ha rivoluzionato il fumetto giapponese contemporaneo.

A cura di Lorena Rao

One Piece

One Piece non è un semplice manga, è un fenomeno culturale internazionale. Debuttata nel 1997 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, l’opera piratesca di Eiichiro Oda ha ridefinito il manga shonen contemporaneo, grazie alla perfetta sinergia tra avventura, dramma e comicità, unita allo stile unico del suo creatore. Un particolare mix che rende One Piece un manga intramontabile, nonostante siano passati quasi trent’anni dal suo esordio e sia ancora in corso. Alcuni numeri per capire: nel 2024, One Piece è stato il manga più letto in Giappone, superando titoli recenti blasonati come Jujutsu Kaisen. Da una prospettiva più ampia, l’opera conta oltre 500 milioni di copie vendute dal 1997 al 2022: un traguardo per una serie manga secondo Guinness World Record. Un risultato già ottenuto nel 2015, tra l’altro. Sempre la stessa fonte riporta inoltre che One Piece è tra le serie manga più longeve, con oltre oltre mille capitoli e centinaia di tankobon, i caratteristici volumi dei fumetti giapponesi, pubblicati.

Lo stile di Eiichiro Oda

Bocche larghe, vite sottili, capigliature e abiti eccentrici: se c’è un elemento che salta subito all’occhio mentre si sfoglia One Piece, è il design esagerato dei personaggi. Un tratto, quello di Oda, subito riconoscibile: espressivo, dettagliato e capace di trasmettere un’energia fuori dal comune. Una cura che non riguarda solo la ciurma di Cappello di Paglia, ma l’immenso cast di personaggi, ciascuno dei quali ha una funzione attiva nelle vicende. Il risultato è un coacervo di personalità carismatiche ed efficaci, che non svolgono mai il ruolo di mera comparsa, in quanto inserite all’interno di una struttura narrativa profonda e coerente.

Anche in questo la maestria di Oda è evidente: storie che sembrano scollegate tra loro trovano una coesione perfetta anche dopo diversi capitoli, dimostrando la cura maniacale con cui l’autore pianifica ogni elemento. La potenza espressiva del mangaka esplode in molte scene oggi diventate iconiche, come il commiato alla Going Merry, la prima nave della ciurma capitanata da Monkey D. Luffy, o l’atto d’amore fraterno di Ace.

One Piece (ph Wang Fan/China News Service/VCG via Getty Images)

Le influenze culturali di One Piece

Oda ha dichiarato più volte di essersi ispirato ai grandi maestri del fumetto giapponese per One Piece, in particolare ad Akira Toriyama, autore di Dragon Ball. Ma il suo immaginario non si limita al Giappone: One Piece attinge a piene mani dalla letteratura classica dell’avventura, con riferimenti a opere come L’Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson e Le avventure di Sindbad il Marinaio. In generale, il mondo di One Piece è un mosaico di culture e subculture diverse, con riferimenti che spaziano da isole e civiltà reali fino ad arrivare alla cultura drag. Ed è proprio da questo miscuglio sapiente di influenze che nasce l’originalità di One Piece. Una visione che ha ispirato i mangaka delle nuove generazioni, come Kohei Horikoshi (My Hero Academia) e Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man), i quali hanno riconosciuto il debito nei confronti dell’opera di Oda, sia per la costruzione della storia che per l’approccio ai personaggi.

Un’opera già immortale

Un’ammirazione collettiva di questo tipo è rara per un manga così longevo, ancora lontano dall’epilogo. Oda aveva dichiarato che la fine di One Piece sarebbe giunta entro il 2025. Attualmente la ciurma si trova nell’arcipelago di Elbaf, che dovrebbe essere la penultima tappa nella ricerca del tesoro One Piece. Tuttavia, secondo le ultime dichiarazioni di Oda allo Jump Festa 2025, evento annuale organizzato da Weekly Shonen Jump, è in arrivo un misterioso personaggio che sconvolgerà il corso degli eventi. Insomma, la complessità della storia e l'introduzione di nuovi elementi potrebbero estendere la pubblicazione oltre l’anno corrente. Ciononostante, l'autore ha rassicurato lettori e lettrici che la serie sta procedendo verso la sua fase finale, con tutti gli eventi che si stanno dirigendo alla conclusione pianificata.

L’avventura di Luffy e della sua ciurma è dunque destinata a concludersi, ma l’eredità di One Piece è già tangibile da anni e resterà tale nel futuro. Un’opera che ha ridefinito il concetto di viaggio, amicizia e sogno, lasciando un segno indelebile nella storia del fumetto e dell’animazione giapponese, nonché nella cultura pop globale. Basti pensare al successo strabiliante della serie tv Netflix tratta proprio dal manga Eichiiro Oda.