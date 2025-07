Perché Achille Lauro è stato la colonna sonora di Sarah e Filippo a Temptation Island: dai parcheggi al falò

Sarah e Filippo, via Mediaset

Anche quest'anno Temptation Island ha regalato una delle sequenze musicali che ha raccontato meglio la coppia formata da Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni. Infatti, nella terzultima puntata della trasmissione – che ha visto ascolti da 4.2 milioni di spettatori -, quella che ha sancito la separazione della coppia dopo il falò finale, Amor di Achille Lauro è diventata la colonna sonora di una delle scene più emozionanti del programma. Ma non è l'unica canzone del cantautore romano ad aver descritto un tratto di una delle coppie più seguite del programma, anche se bisogna ritornare indietro di qualche puntata. Ma partiamo da giovedì 10 luglio: infatti, durante la seconda puntata della trasmissione, Sarah Esposito ha ammesso di esser uscita con due ragazzi diversi, di nascosto dal fidanzato. La ragazza ha confessato: "Sono due persone, con una delle chat e con l'altra anche conversazioni telefoniche. Con entrambi ci siamo visti, andavamo in posti riservati, in cui nessuno poteva vederci, come dei parcheggi".

Incoscienti Giovani e la confessione dei parcheggi di Sarah

Proprio in sottofondo, durante le parole di Sarah, è comparsa una delle canzoni protagoniste del Festival di Sanremo 2025: Incoscienti giovani di Achille Lauro. Una scelta dettata anche da un passaggio della canzone: "Oh, bambina, dormivamo in un Peugeot, sì, noi due ladri di fiori. E ti ricordi o no, noi prima". La confessione di Sarah porterà a una reazione rabbiosa di Valerio, che urlerà: "Sei banale". Un passaggio fondamentale nella narrazione della coppia che svilupperà nel frattempo diversi interessi all'interno del programma: da una parte, Sarah continuerà la sua conoscenza con il single Salvatore Guida, tra momenti a cavallo e recriminazioni per mancanze di attenzioni. Dall'altro lato, si intravede in Valerio un desiderio di evasione che lo lega, complice anche scherzi in piscina e balli, alla single Arianna Mercuri, come spiega qui Stefania Rocco.

AMOR di Achille Lauro accompagna le lacrime di Valerio e Sarah

E allora, tra gli highlights di quest'edizione, rientra sicuramente il falò di confronto tra Valerio e Sarah. Un appuntamento che segna 5 anni di relazione, ma soprattutto registra il continuum musicale che la regia ha deciso di affibbiare alla coppia. Il dolore e le lacrime per la separazione, che si sostituiscono alla rabbia e al sentimento di vendetta iniziale, registrano forse una formula inedita autoriale, che ha fatto dell'empatia una sua chiave di lettura. Infatti, mentre i due, dopo esser abbracciati, si allontanano uscendo separatamente, in sottofondo risuonano le note di AMOR di Achille Lauro. Una fotografia che assume un significato ancora più ampio, quando i due, prima di lasciare la spiaggia del falò di confronto, si guardano intensamente da lontano, forse per l'ultima volta.

Una scelta, quella del brano contenuto nell'ultimo album di Achille Lauro Comuni Mortali, che può trovare varie connessioni con i protagonisti della vicenda. Basti pensare all'intro del brano, che si adagia perfettamente alle immagini sullo schermo, quando Achille Lauro canta: "E se non tornerò domani è lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti. Smettila, non piangere, anche se la vita è questo e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto, l’ho scelto" Un passaggio del testo che raccoglie le lacrime dei due protagonisti, ma soprattutto ricalca le affermazioni di Valerio, che in più occasioni, descrive la naturalezza del bacio con la single Arianna così: "L'ho fatto perché era quello che volevo, è stato tutto naturale".

Un altro passaggio del brano invece descrive la notte stellata che fa da sfondo al falò di confronto, come quando Achille Lauro canta: "Dimmi cosa resterà, se mando tutto in fumo adesso, questa notte è l’ultima per noi qui sotto un cielo immenso". C'è un altro elemento, di stampa calcistico, che lega Achille Lauro almeno a un elemento della coppia: infatti, come più volte sottolineato nel programma, la fede di Valerio per la Lazio è uno degli elementi di scontro nella coppia. Passione per la Lazio che condivide con l'autore di AMOR.

Chi sceglie le musiche di Temptation Island

Ricordiamo che la scelta delle musiche all'interno della trasmissione, come della sigla Love The Way You Lie di Eminem e Rihanna, è affidata a Fabrizio Baglio. In un'intervista a Uomini e Donne Magazine dello scorso giugno 2023, l'uomo aveva raccontato così le dinamiche del programma: "Fa molto piacere essere apprezzati per una cosa in cui noi tutti diamo il massimo. La scelta vera e propria dei brani viene eseguita in sinergia con il regista Andrea Vicario e con l’aiuto di Riccardo Felici, il mio assistente all’editing, in una prima fase osservando il materiale e relativi contenuti, per poi, di fatto, lasciarsi andare alle proprie sensazioni". Baglio ha anche sottolineato che, nella scelta delle musiche, non c'è interazione con i concorrenti, ma le scelte "vengono fatte in assoluta autonomia".