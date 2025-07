Ascolti tv martedì 29 luglio: chi ha vinto tra Assaporando Parigi e Temptation Island

Il palinsesto televisivo di ieri sera, martedì 29 luglio 2025, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andata in onda la commedia romantica Assaporando Parigi, prodotta da Hallmark Channel. Su Canale5, invece, è andato in onda il primo dei tre appuntamenti consecutivi con Temptation Island, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia che, come ogni estate, incolla gli italiani al piccolo schermo: ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti.

La sfida tra Rai1 con Assaporando Parigi e Canale 5 con Temptation Island

D'estate, è noto, la televisione minimizza l'offerta per il pubblico a casa, soprattutto nella fascia serale, dove trovano spazio film di altre piattaforme, repliche e quant'altro. Ed ecco, infatti, che su Rai1 viene trasmesso il film Assaporando Parigi che, però, ha conquistato l'attenzione di un esiguo numero di spettatori, come dimostra i dati che contano 1.612.000 spettatori arrivando al 10.5% di share.

Su Canale 5, invece, il programma televisivo in grado di macinare ascolti in piena estate, il pilastro Mediaset per eccellenza, ovvero Temptation Island. Lo show condotto da Filippo Bisciglia sta per volgere al termine e, infatti, è stato programmato un trittico di puntate per soddisfare quella curiosità che si accende ad ogni incontro, tra fidanzati e fidanzate nel loro viaggio dei sentimenti. Il primo appuntamento dei tre previsti per la settimana è stato visto da 4.199.000 spettatori con uno share del 30.2%, sbancando qualsiasi tipo di competizione.

Leggi anche Ascolti tv lunedì 28 luglio: chi ha vinto tra Noos di Alberto Angela e Battiti Live

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha intrattenuto 560.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Italia1 Brick Mansions è stato la scelta di 871.000 spettatori segnando il 5.5%. di share Su Rai3 Kilimangiaro On the Road ha registrato 653.000 spettatori e il 4.2% di share. Su Rete4 Dead for a Dollar è stato visto da 421.000 spettatori con il 2.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha raggiunto 742.000 spettatori e il 4.7% di share. Su Tv8 2012 segna 359.000 spettatori con il 2.7% di share. Sul Nove Freddie Mercury – The Tribute ha interessato 366.000 spettatori con il 2.3% di share.