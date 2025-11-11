Paris Jackson mostra un buco nel naso provocato dall’uso di droghe: “Non drogatevi, mi ha rovinato la vita”

Paris Jackson ha pubblica un video su TikTok in cui mostra ai propri follower di avere il setto bucato a causa dell'abuso di droghe fatto negli anni passati. La figlia di Michael Jackson e della sua ex moglie Debbie Rowe ha utilizzato l'occasione per dire ai ragazzi di non drogarsi, perché tra gli effetti ci sono anche quelli che ha mostrato. Il setto nasale perforato è una delle conseguenze che si ottiene con un uso prolungato di cocaina: "Mi sono resa conto di non aver mai parlato di questo problema e a volte può essere molto evidente" ha detto la cantante e modella in un video postato sul suo canale TikTok.

"Ho un fischio molto forte perché lo si sente quando respiro con il naso, e questo perché ho quello che viene chiamato setto nasale perforato" ha spiegato ai follower a cui ha rivelato che il motivo è esattamente quello che avevano pensato: "[Questo problema] proviene esattamente da quello che pensate… Non drogatevi, ragazzi" ha detto Jackson indicando la telecamera. Anche se subito dopo ha aggiunto: "O forse sì, voglio dire, ognuno avrà l'esperienza di cui ha bisogno nella vita. Non dirò a nessuno cosa fare. Non lo consiglio perché mi ha rovinato la vita". Poco prima con la luce del cellulare aveva mostrato il buco che unisce le due narici, provocato proprio dall'abuso di droghe.

Jackson ha ammesso di vivere con il setto nasale perforato da quando aveva 20 anni e non ha alcuna intenzione di operarsi per chiuderlo. Il motivo è semplice, vuole evitare un'operazione che la costringerebbe a prendere antidolorifici ed è sobria da 6 anni, quindi vuole evitare di rischiare di ricadere nell'abuso di farmaci e droghe: "Bisogna prendere delle pillole quando si subisce un intervento così duro e non voglio rompermi la testa con quella roba".

Il dottore Matteo Trimarchi – Professore Ordinario di Otorinolaringoiatria alla Facoltà di Scienze Biomediche dell'USI e Primario di Otorinolaringoiatria dell'EOC Lugano – che aveva già parlato di questo problema in un servizio de Le Iene, spiega in un articolo come l'uso di droga, se reiterato nel tempo può portare proprio alla perforazione del setto nasale: "Un uso intensivo e continuativo di cocaina, infatti, quando entra a diretto contatto con le pareti nasali provoca una reazione con le mucose che danno vita a delle croste. Questa è la fase iniziale della necrosi che prosegue infettando e otturando il naso mentre la sostanza corrode le pareti e i tessuti molli e duri che circondano l’area"