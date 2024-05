video suggerito

Orietta Berti e Fiorello sono la coppia estiva che non ti aspetti: insieme in Una vespa in due Dopo Mille e La discoteca italiana, Orietta Berti collabora con Rosario Fiorello nel nuovo singolo estivo Una vespa in 2. Il brano è stato presentato in anteprima nelle scorse ore durante Viva Rai2!. Qui il testo della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Fiorello e Orietta Berti, foto di Comunicato Stampa

Con una settimana d'anticipo rispetto al primo annuncio, è disponibile in streaming Una vespa in due: si tratta del nuovo singolo di Orietta Berti in collaborazione con Rosario Fiorello. Una canzone prodotta da Enrico Cremonesi, Daniele Lazzarin (aka Danti dei Two Fingerz) e Paolo Saraceni e che vede anche la partecipazione come autore dello stesso Fiorello. Una vespa in due verrà pubblicata contemporaneamente all'ultima puntata della trasmissione condotta da Fiorello Viva Rai2!. Fiorello ha costruito una cifra musicale nel programma televisivo, anche grazie al rapporto intrinseco con il Festival di Sanremo, ma soprattutto dando spazio alle esibizioni, anche ironiche, con alcuni artisti durante la trasmissione.

Solo l'anno scorso, l'8 giugno Orietta Berti si rimetteva in gioco dopo l'exploit di Sanremo 2021 con Quando ti sei innamorato e il conseguente successo di Mille con Fedez e Achille Lauro. La cantante infatti, accompagnata dal creator Fabio Rovazzi, aveva pubblicato La discoteca italiana, un singolo accompagnato anche dal video musicale che mostrava i due protagonisti anche in una balera. Il brano ha raccolto oltre 4 milioni di streaming su Spotify. Con Fiorello invece, Orietta Berti ha deciso di presentare in anteprima il singolo durante la trasmissione, accompagnato da quello che potrebbe essere il video ufficiale della canzone. Fiorello, nel comunicato stampa, ha svelato i motivi della loro collaborazione: "Amo Orietta Berti da sempre, da quando ero bambino, grazie anche a mio padre che era un suo fan sfegatato. Con Viva Rai2! è nata una sorta di collaborazione, per via del jingle che lei, gentilmente, ci ha fatto. Un jingle talmente bello che è piaciuto subito a tutti al punto che è nata la canzone".

Il testo di Una vespa in due

Basta solamente che schiocco due dita e ci ritroviamo

su una Rolls Royce

Posso darti tutto l'estate infinita

Dimmi solo cosa vuoi

A me basta un fiore

Che torna il buonumore

Basta solamente un fiore

Riparte il buonumore

Su una vespa in due

ogni istinto diventa magico

Se siamo in due

ogni giorno succede il panico

Su una vespa in due

Io so viaggiare nel tempo

scegli il momento più bello

la fontana di Trevi

ti porto Anita e Marcello

Basta che schiocco due dita

e ritorno al futuro

Dimmi dove vuoi andare e in un minuto siamo là

Nel vecchio Far West o su un'astronave

Basta solamente scegliere

A me basta un fiore

Che torna il buonumore

Basta solamente un fiore

Riparte il buonumore

Su una vespa in due

ogni istinto diventa magico

Se siamo in due

ogni giorno succede il panico

Su una vespa in due

Basta solamente Che schiocco di dita

e mi teletrasporto in un'altra vita

un tulipano, una rosa, una margherita tra le mie dita

A me basta un fiore

Che torna il buonumore

Basta solamente un fiore

Riparte il buonumore

Su una vespa in due

ogni istinto diventa magico

Se siamo in due

ogni giorno succede il panico

Su una vespa in due.