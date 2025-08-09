video suggerito
Notte di San Lorenzo 2025, le frasi e le citazioni più belle sulle stelle cadenti
Domenica 10 agosto 2025 ricorre la celebrazione della Notte di San Lorenzo, meglio conosciuta come la Notte delle stelle cadenti. Abbiamo deciso di raccogliere le frasi più belle, le citazioni e i migliori aforismi qui.
A cura di Vincenzo Nasto
Il 10 agosto 2025 si celebre la Notte di San Lorenzo: una tradizione che si rifà alla figura di San Lorenzo, uno dei sette diaconi di Roma martirizzato nel 258 durante la persecuzione voluta dall'imperatore romano Valeriano nel 257. Ma soprattutto al passaggio dello sciame meteorico delle Perseidi, che avviene proprio in questi giorni. In quest'occasione, per osservare e godersi lo spettacolo delle stelle cadenti, ci si organizza con amici, familiari e partner, alzando lo sguardo al cielo. In questa occasione, abbiamo deciso di raccogliere le frasi più belle, le citazioni e i migliori aforismi sulla Notte di San Lorenzo. Le puoi trovare qui.
Le migliori citazioni e gli aforismi sulle stelle cadenti per la notte di San Lorenzo
- Ho amato le stelle con troppo ardore per aver paura della notte. (Sarah Williams)
- E il cielo si tinge di desideri quando cade una stella. (Federico García Lorca)
- Dalle crepe del cielo piovono stelle, e ognuna è un desiderio che prende il volo. (Erri De Luca)
- Le stelle sono l’occhio del cielo che ci osserva in silenzio. (Victor Hugo)
- Non c’è notte tanto lunga da impedire al sole di risorgere… o a una stella di cadere. (Proverbio giapponese)
- A me piacciono troppe cose e io mi ritrovo sempre confuso e impegolato a correre da una stella cadente all’altra finché non precipito. Questa è la notte e quel che ti combina. Non avevo niente da offrire a nessuno eccetto la mia stessa confusione. (Jack Kerouac)
- A volte, mentre osservo il cielo notturno, immagino le stelle che guardano dall’alto esprimendo desideri al più brillante di noi. (Richelle E. Goodrich)
- Prendere al volo una stella cadente: provare ad abbracciarla forte e lei che scoppia come una bolla di sapone e svanisce. (Fabrizio Caramagna)
- San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l’aria tranquilla arde e cade, perché sì gran pianto
nel concavo cielo sfavilla. (Giovanni Pascoli)
Le frasi migliori per gli auguri di buon onomastico a San Lorenzo
- Oggi è il tuo giorno, ma è anche una notte magica. Che ogni desiderio si realizzi, Lorenzo. Auguri di cuore!
- Il tuo nome è scritto nel cielo, accanto alle stelle che brillano per chi porta luce nella vita degli altri. Buon onomastico Lorenzo!
- Porti un nome che profuma di fuoco e di cielo. In questo giorno speciale, ti auguro tutto ciò che fa brillare il cuore.
- Buon onomastico Lorenzo! Che San Lorenzo ti doni la forza del fuoco e la bellezza delle stelle.
- Un nome importante, una persona speciale: buon onomastico Lorenzo!
- Non potevi che nascere con un nome che profuma di leggenda e di estate. Buon onomastico Lorenzo!