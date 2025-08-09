Notte di San Lorenzo 2025, le frasi e le citazioni più belle sulle stelle cadenti

Domenica 10 agosto 2025 ricorre la celebrazione della Notte di San Lorenzo, meglio conosciuta come la Notte delle stelle cadenti. Abbiamo deciso di raccogliere le frasi più belle, le citazioni e i migliori aforismi qui.

Notte San Lorenzo, 2025

Il 10 agosto 2025 si celebre la Notte di San Lorenzo: una tradizione che si rifà alla figura di San Lorenzo, uno dei sette diaconi di Roma martirizzato nel 258 durante la persecuzione voluta dall'imperatore romano Valeriano nel 257. Ma soprattutto al passaggio dello sciame meteorico delle Perseidi, che avviene proprio in questi giorni. In quest'occasione, per osservare e godersi lo spettacolo delle stelle cadenti, ci si organizza con amici, familiari e partner, alzando lo sguardo al cielo. In questa occasione, abbiamo deciso di raccogliere le frasi più belle, le citazioni e i migliori aforismi sulla Notte di San Lorenzo. Le puoi trovare qui.

Notte San Lorenzo, 2025

Le migliori citazioni e gli aforismi sulle stelle cadenti per la notte di San Lorenzo

Ho amato le stelle con troppo ardore per aver paura della notte. (Sarah Williams)

E il cielo si tinge di desideri quando cade una stella. (Federico García Lorca)

Dalle crepe del cielo piovono stelle, e ognuna è un desiderio che prende il volo. (Erri De Luca)

Le stelle sono l’occhio del cielo che ci osserva in silenzio. (Victor Hugo)

Non c’è notte tanto lunga da impedire al sole di risorgere… o a una stella di cadere. (Proverbio giapponese)

A me piacciono troppe cose e io mi ritrovo sempre confuso e impegolato a correre da una stella cadente all’altra finché non precipito. Questa è la notte e quel che ti combina. Non avevo niente da offrire a nessuno eccetto la mia stessa confusione. (Jack Kerouac)

A volte, mentre osservo il cielo notturno, immagino le stelle che guardano dall’alto esprimendo desideri al più brillante di noi. (Richelle E. Goodrich)

Prendere al volo una stella cadente: provare ad abbracciarla forte e lei che scoppia come una bolla di sapone e svanisce. (Fabrizio Caramagna)

San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l’aria tranquilla arde e cade, perché sì gran pianto

nel concavo cielo sfavilla. (Giovanni Pascoli)

Notte San Lorenzo, 2025

Le frasi migliori per gli auguri di buon onomastico a San Lorenzo