Nabucco all’Arena di Verona con Luca Zingaretti su Rai 3: la trama dell’opera di Giuseppe Verdi Questa sera, giovedì 4 agosto, andrà in onda il Nabucco, la terza opera di Giuseppe Verdi con Luca Zingaretti per la grande opera all’Arena di Verona.

A cura di Vincenzo Nasto

Nabucco 2022, foto di https://www.arena.it/

Giovedì 4 luglio, in onda su Rai 3 dalle 21:00, arriva La Grande Opera all’Arena di Verona, con la partecipazione straordinaria di Luca Zingaretti, un appuntamento per avvicinare l'Opera al pubblico generalista. Dopo l'esordio con "Carmen" di Georges Bizet e il successo de "La traviata" di Giuseppe Verdi, stasera sarà protagonista l'opera "Nabucco". È la terza opera lirica di Giuseppe Verdi ed è quella di maggior successo, facendo il suo debutto il 9 marzo 1842 al Teatro alla Scala di Milano alla presenza di Gaetano Donizetti. L'opera, basata sul libretto di Temistocle Solera, è composta in quattro atti, chiamati anche atti e racconta della conversione del re di Babilonia Nabucodonosor.

Nabucco 2022, foto di https://www.arena.it/

Atto primo

La storia si svolge nel tempio di Gerusalemme, dove i Leviti e il popolo soffrono per la triste sorte degli Ebrei, assediati dal re di Babilonia Nabucodonosor. Il gran profeta Zaccaria cerca di confortare la sua gente, presentando come ostaggio Fenena, figlia di Nabucodonosor, che affida in custodia ad Ismaele, nipote del re di Gerusalemme. Ma i due, tramano la fuga, come era avvenuta in passato, quando proprio Ismaele era stato liberato a Babilonia dalla stessa Fenena. Nel frattempo, nel tempio giunge un gruppo di Babilonesi travestiti da Ebrei guidato dall'altra figlia del re babilonese, Abigaille. Anche lei innamorata di Ismaele, costringe la sorella a rinunciare a Ismaele, e anzi, le impone che il ragazzo debba amarla. Dopo aver sentito del rapimento di Fenena, Nabucodonosor invade la città e imprigiona gli Ebrei, facendo incendiare il tempio.

Nabucco 2022, atto secondo di https://www.arena.it/

Atto secondo

Abigaille scopre, attraverso una pergamena sottratta dal padre, di avere origini di schiava e che Fenena è stata nominata reggente del padre, ordinando di liberare gli Ebrei. Nel frattempo Zaccaria, dopo essersi recato alle Tavole della Legge e aver sollecitato Dio a parlare attraverso il suo labbro, si reca all'incontro con Fenena che ha deciso di convertirsi al Dio degli Ebrei. Ismaele viene accusato inizialmente di tradimento per aver liberato Fenena, per poi esser salvato da Anna, sorella di Zaccaria, che rivela la conversione di Fenena. Abigaille approfitta del fatto che il padre è dato per morto in guerra per pretendere la corona da Fenena, ma il re giunge di soprassalto, deridendo il Dio di Babilonia e quello degli Ebrei, chiedendo di essere adorato come l'unico Dio. Un fulmine lo colpisce e la corona cade al suolo, mentre Abigaille la recupera e si autoproclama regina a difesa delle sorti dell'Assiria, ma intanto il re comincia a manifestare segni di follia.

Nabucco 2022, atto quarto foto di https://www.arena.it/

Atto Terzo

Abigaille, seduta sul trono, riceve l'omaggio dei sudditi e il Gran Sacerdote di Belo le consegna la sentenza di condanna a morte degli ebrei. All'arrivo del re, ormai smarrito, gli chiede di diventare la custode del suo seggio e gli ricorda che Fenena, sua figlia, sarà nell'elenco dei condannati. Abigaille rivela all'uomo di possedere la pergamena che attesta la sua origine e la fa a pezzi, e nel frattempo le guardie lo arrestano per ordine della nuova regina. Nabucodonosor chiede invano perdono ad Abigaille e invoca pietà per la povera Fenena. Nel frattempo il profeta Zaccaria incita gli Ebrei e profetizza una dura punizione per il loro nemico: il Leone di Giuda sconfiggerà gli assiri e distruggerà Babilonia.

Atto Quarto

Nabucodonosor si sveglia da un incubo e vede sua figlia Fenena in catena, invocando il Dio giudeo di aiutarlo. In risposta alla preghiera, sopraggiunge il fedele ufficiale Abdallo con un manipolo di soldati, restituendogli la spada e offrendosi di aiutarlo a riconquistare il trono. Nabucodonosor arriva nei giardini di Babilonia, e ordina di infrangere la statua di Belo, concedendo la libertà agli Ebrei e annunciando l'avvelenamento di Abigaille. Il re ordina al popolo di Israele di costruire un tempo per il suo Dio e gli Ebrei e gli assiri si inginocchiano a Jehova. Abigaille, prima delle sue ultime esalazioni, confessa le sue colpe e invoca il perdono di Dio. L'opera si chiede con Zaccaria che rivolge a Nabucco l'ultima profezia: "Servendo a Jehova sarai de' regi il re!".