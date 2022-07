La Traviata all’Arena di Verona con Luca Zingaretti su Rai 3: la trama dell’opera di Giuseppe Verdi Questa sera, giovedì 28 luglio, andrà in onda su Rai3 il secondo appuntamento con La Grande Opera all’Arena di Verona con Luca Zingaretti: “La Traviata”.

A cura di Vincenzo Nasto

La Traviata 2022, foto di sito ufficiale Arena di Verona

Ritorna questa sera, giovedì 28 luglio, il grande appuntamento con la Grande Opera all'Arena di Verona con Luca Zingaretti su Rai3. La seconda puntata, dopo il grande successo della prima serata con "Carmen", vedrà protagonista l'opera musica di Giuseppe Verdi "La traviata", dal libretto di Francesco Maria Piave". L'opera, incentrata sul saggio teatrale di Alexandre Dumas "La signora delle camelie", viene considerata una delle tre opere "popolari" di Verdi, insieme a "Il trovatore" e "Rigoletto". Racconta la storia d'amore tra Violetta Valery e Alfredo Germont nella primavera parigina, un rapporto che durerà solo pochi mesi e sarà costellato di continui cambi di scena, fino alla comparsa della malattia per la donna: la tisi, che le sarà fatale.

Atto primo

Il sipario si apre mostrando un elegante salone della casa parigina di Violetta Valery che attende gli invitati, gli amici Flora Bervoix e il visconte Gastone de Letorières, che le presenta Alfredo Germont, spiegandole che è un suo grande ammiratore e che durante la sua recente malattia si era recato spesso nella sua casa per ricevere notizie. Il rimprovero di Violetta al suo protettore il Barone Douphol, di non aver avuto la stessa curiosità del giovane, precede il brindisi proposto da Gastone. La scena si muove in altre stanze, da dove proviene la musica. Violetta si sente male, e rimane nella stanza da sola con Alfredo, che le dichiara il suo amore da ormai un anno. La donna congeda il giovane, chiedendogli di riportarle un fiore il giorno successivo: la dichiarazione però sconvolge la stessa donna, che rinuncia ad essere finalmente amata.

Atto secondo

Alfredo e Violetta convivono ormai da mesi nella casa di campagna dei Germont felicemente. Però la comparsa della domestica Annina, che rivela all'uomo di aver venduto tutti i beni della sua padrona coi quali poter pagare le spese di mantenimento della casa, sconvolge Alfredo, che promette di recarsi a Parigi per risolvere la situazione, pregando la donna di non parlare con Violetta. La donna verrà poi sopraggiunta dal padre di Alfredo, Giorgio Germont, che l'accusa di voler spogliare Alfredo dalle sue ricchezze: la donna si difende mostrando i beni che ha sacrificato per mantenere la casa. L'uomo, comprendendo la loro relazione, chiede lo stesso alla donna di abbandonare suo figlio, altrimenti non potrebbe pagare il matrimonio di sua figlia. Violetta fugge alla festa a casa di Flora Bervoix, con Alfredo infuriato che corre anche lui alla dimora. Gli insulti di Alfredo per esser stato lasciato scatenano l'ira del barone Duphol, arrivato alla festa con Violetta: i due si sfideranno a carte, con Alfredo che vincerà una grande somma. Dopo la vittoria, Violetta, mentendo, rivela ad Alfredo di esser innamorata del Barone, con il giovane che lancia una borsa di denari ai piedi di Violetta.

Atto terzo

Ormai la tisi si fa più acuta e Violetta è in fin di vita: la giovane rilegge una lettera in cui Giorgio Germont la informava di aver rivelato la verità ad Alfredo e che il suo amato, in viaggio in un paese lontano, sta tornando da lei. L'arrivo di Alfredo, tra i festeggiamenti del carnevale all'esterno, sembrano risvegliare la donna, che regala al suo amato un medaglione con la sua foto, facendosi promettere di essere ricordata. Dopo un'iniziale ripresa di forze, Violetta si alza dal letto, per poi ricadere sul pavimento, morta sul canapè.