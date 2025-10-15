Morto D’Angelo, il ricordo di Beyoncé: “Pionere del neo-soul, ha trasformato l’RnB per sempre”

Beyonce, D’Angelo e Lauryn Hill, 2025

Michael D'Angelo Archer, conosciuto dai fan come D'Angelo, è morto nelle scorse ore all'età di 51 anni. Solo lo scorso 1° marzo, la famiglia aveva dovuto dire addio alla madre e moglie del cantante, Angie Stone, anche lei una delle voci soul più riconoscibili degli Stati Uniti. L'autore, che nella sua carriera ha pubblicato Brown Sugar, Voodoo e Black Messiah nel 2014, aveva abbandonato le scene da alcuni anni per i sopracitati problemi di salute, ma durante la sua breve carriera aveva influenzato una generazione di artisti, che gli hanno reso omaggio nelle scorse ore. L'autore di Untitled (How does it feel) ha vinto nel suo percorso musicale 4 Grammy Awards.

L’omaggio di Beyoncé a D’Angelo, via sito ufficiale Beyoncé

Il ricordo di Beyoncé: "Pionere del neo-soul, ha trasformato l'RnB per sempre"

Tra i personaggi più noti a essersi esposti sui social, c'è sicuramente Beyoncé che ha ricordato D'Angelo come "il pioniere del neo-soul e hai cambiato e trasformato l'RnB per sempre. Non ti dimenticheremo mai". Nel frattempo sono arrivate anche le parole di Lauryn Hill, che ha sottolineato come la sua musica abbia fatto anche da ponte con una generazione "che non riusciva a riconoscere ciò che ci aveva preceduto e cil che avremmo potuto ereditare": "Hai mosso, ispirato e persino intimorito altri con il tuo genio". Si aggiungono anche le parole dello storico manager di D'Angelo, Kedar Massenburg, con cui aveva condiviso l'uscita dei suoi progetti discografici, sottolineando come non solo la sua musica, ma anche la sua onestà abbia forgiato il segno lasciato su questa terra.

Flea dei RHCP: "Uno dei miei musicisti preferiti di sempre, ha cambiato la storia della musica pop"

Tra le tante collaborazioni avute da D'Angelo c'è sicuramente quella storica con Dj Premier in Lady, che ha voluto ricordarlo così: "Una perdita davvero triste. Abbiamo condiviso molti bei momenti insieme. Mi mancherai tantissimo". Arrivano anche le parole di leggende della musica rock statunitense come Flea, bassista e co-fondatore della band californiana dei Red Hot Chili Peppers che l'ha definito come uno dei "suoi musicisti preferiti di sempre". Tra gli altri riconoscimenti, c'è anche quella di essere stato un uomo che ha "cambiato la storia della musica pop negli Stati Uniti". Anche il mondo del cinema ha voluto ricordarlo, con Jamie Fox, che ha descritto D'Angelo come "una delle creazioni più speciali di Dio", rimarcando quanto "la sua musica e la sua impronta si sentiranno per generazioni".