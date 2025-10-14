È morto D’Angelo, il cantante simbolo del neo soul aveva solo 51 anni e lottava contro il cancro

È morto D’Angelo, cantautore e musicista americano considerato una delle voci più importanti della musica soul moderna. Aveva solo 51 anni e lottava contro il cancro al pancreas.

È morto a 51 anni D’Angelo, cantante simbolo della musica neo soul. “La stella più luminosa della nostra famiglia ha spento la sua luce in questa vita… Dopo una lunga e coraggiosa lotta contro il cancro, con il cuore spezzato annunciamo che Michael D’Angelo Archer, conosciuto dai fan in tutto il mondo come D’Angelo, ci ha lasciati”, si legge nel comunicato diramato dalla famiglia per ufficializzare la notizia della scomparsa, “Siamo grati per l’eredità di musica toccante che lascia e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile”.

La carriera di D’Angelo, vincitore di quattro Grammy Awards

Nato in Virginia nel 1974, D’Angelo era diventato famoso a metà degli anni Novanta con Brown Sugar, il suo primo disco, che lo aveva subito reso una delle nuove voci del soul americano. Nel 2000 aveva pubblicato Voodoo, il suo album più noto anche grazie al singolo Untitled (How Does It Feel), accompagnato da un video diventato iconico. L’ultimo lavoro, Black Messiah, era stato pubblicato nel 2014 dopo un lungo periodo trascorso lontano dalle scene. Nel corso della sua carriera aveva vinto quattro Grammy Awards e ottenuto numerose nomination, collaborando con grandi nomi della musica come Questlove, Erykah Badu e DJ Premier.

Le difficoltà e i lunghi silenzi dovuti a ragioni di salute

D’Angelo era noto anche per il suo carattere riservato. Negli anni aveva affrontato momenti difficili legati a problemi personali e di salute, alternando periodi di grande successo a lunghi silenzi. Ma ogni suo ritorno sul palco o in studio era accolto con entusiasmo dai fan di tutto il mondo. Dopo la notizia della sua morte, molti colleghi e amici lo hanno ricordato sui social. Il produttore DJ Premier, che aveva lavorato con lui, ha scritto su X: “Una perdita immensa. Abbiamo condiviso momenti incredibili. Mi mancherai tantissimo. Riposa in pace, re”.