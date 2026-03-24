Michele è una vittima del gioco di Amici 25: perché la sua eliminazione non c’entra niente la musica

Lorella Cuccarini, Michele Ballo e Rudy Zerbi, via Amici 25

Si è ripetuta una storia già vista nella prima puntata del Serale di Amici 25. Una sorta di déjà vu che accompagna l'esperienza televisiva di Michele Ballo, attualmente ex concorrente del talent di Canale 5, eliminato durante la prima serata insieme a Opi e al ballerino Antonio. Un'eliminazione che ha fatto discutere e non solo per i termini e i modi in cui è avvenuta, ma soprattutto perché ha annullato, anche se in maniera singola, uno dei tratti caratteristici della trasmissione: esser diventata una delle music factory, in grado di raccogliere un talento grezzo e istruirlo su tutto ciò che riguarda l'industria musicale.

La "porcata" di Rudy Zerbi e la strategia che potrebbe sancire la fine di Amici come music factory

Ha tradito sé stessa quando la squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini è stata costretta a osservare una strategia di gioco che ha visto protagonista Rudy Zerbi. Dopo la vittoria per 2 a 0 della sua squadra, l'insegnante ha deciso di inviare al ballottaggio finale i tre cantanti della squadra avversaria. I tre concorrenti, Lorenzo, Michele ed Angie, sono fin dall'accesso al Serale tra i favoriti alla vittoria finale. Una mossa, definita una "porcata" proprio dalla collega Lorella Cuccarini, che ha aperto uno scontro dialettico tra i due. Osservando le legittime motivazioni di entrambi, è chiaro che si possano prendere entrambe le posizioni in merito a ciò che è avvenuto nella sfida precedente.

Infatti, tra le motivazioni di Zerbi c'è stata proprio la scelta, nella sfida vinta contro la squadra di Anna Pettinelli, di Lorella Cuccarini di nominare anche lei i tre cantanti (qui le pagelle della prima puntata). Una scelta giustificata dalla cantante in merito alla presenza al Serale di Opi, ritenuto "l'anello debole" (sarebbe poi uscito proprio nella prima manche). Dal punto di vista di Cuccarini invece ritroviamo un discorso che sembra proiettare proprio il dato dei favoriti sulla competizione. La strategia di Zerbi, volta a eliminare uno dei possibili concorrenti nella sfera pop che si potrebbe scontrare con uno dei suoi, ha però sancito la fine (almeno in quest'edizione) del patto musicale.

Il rapporto tra Michele Ballo e Rudy Zerbi ad Amici 25

Michele Ballo è stato svestito dai panni di cantante per diventare una pedina di un domino che sin da subito ha cominciato a rovinare i piani per le prossime puntate del Serale. Un atto legittimo, che racconta anche un po' ciò che è avvenuto nel Pomeridiano tra Michele e Zerbi, ma che sembra adesso aver scollinato. Infatti, se è stato necessario sottolineare come l'ostruzionismo dell'insegnante Anna Pettinelli abbia influito, e non poco, sul talento musicale arrivato al Serale, è chiaro adesso fare lo stesso discorso per Rudy Zerbi. Il rapporto tra i due si è incrinato sin dalla scelta del giovane cantante di affidarsi a Lorella Cuccarini, dopo aver ricevuto il parere positivo di tutti e 3 i professori. Un'avversione culminata non solo nella lettera di ammonimento ricevuta da Michele nei primi mesi di dicembre, dove Zerbi sottolineava la mancanza d'emozioni nel suo canto.

Cos'era successo a X Factor 2023 e perché sembra un déjà vu per Michele Ballo

Ma successivamente, durante la puntata del 7 dicembre, Zerbi aveva messo in dubbio la partecipazione del cantante nel prosieguo del percorso, facendogli affrontare una sfida con Caterina (che sarebbe poi entrata lo stesso). Un gioco da cui Zerbi si era ritratto in tempo, interrompendo lo scontro dopo la grande esibizione di Michele con "Arcade" di Duncan Laurence al violoncello. Ma perché questo potrebbe diventare un dejà-vu nell'esperienze televisive del cantante? Perché proprio alla sua partecipazione a X Factor 23, il suo duo Giovie & Micke era stato eliminato ai Bootcamp da Dargen D'Amico. La reazione del cantante in quel momento, rabbiosa mentre sottolineava l'ingiustizia subita, si sarebbe potuta ripetere, a ragion veduta.

La reazione di Michele all'eliminazione da Amici 25 e il saluto di Lorella Cuccarini

In questo senso però, anche se la musica non è stata il criterio principale per la sua eliminazione (almeno in merito alla scelta di Rudy Zerbi), Michele ha deciso di comportarsi diversamente. Dopo aver ringraziato tutti durante la puntata, si è lasciato andare a un messaggio sul suo profilo Instagram: "Grazie Lorella Cuccarini per avermi accompagnato in questo fantastico viaggio. Grazie a Maria per questa surreale opportunità. E grazie a tutti per l’enorme sostegno, per me è un privilegio gigante". Proprio la sua insegnante ha voluto lasciargli un messaggio, dopo le lacrime in puntata: "È stato un privilegio accompagnarti, non mollare mai. C’ero, ci sono, ci sarò".