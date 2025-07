Marco Mengoni incontra Aurora, piccola fan di 5 anni: “Dopo mesi di chemioterpia era il suo sogno”

Marco Mengoni ha dedicato un momento del suo concerto a Bari alla piccola Aurora, una bambina presente alla serata con sua madre, che da anni affronta un percorso di cure per una leucemia.

Marco Mengoni ha dedicato un momento del suo concerto a Bari alla piccola Aurora, una bambina presente alla serata con sua madre, che da anni affronta un percorso di cure per una leucemia. Il cantante, oltre ad avere incontrato la famiglia dietro le quinte, ha fatto inquadrare Aurora durante la serata, dedicandole un pensiero e un abbraccio a distanza: "Sei una guerriera".

A raccontare la storia è stata la madre della bambina, con un posto pubblicato sui social, con le immagini dell'incontro della famiglia con l'artista. Queste le parole di ringraziamento della madre, in cui ha raccontato anche le traversie mediche che hanno dovuto affrontare dopo avere scoperto la malattia della bambina: "Buonasera, mi chiamo Vanessa Inchingalo e sono la mamma di una bimba guerriera, Aurora. A soli due anni le è stata diagnosticata la leucemia. Oggi ha 5 anni e ha affrontato cure, chemio e ricoveri con una forza che mi commuove ogni giorno.

Nel 2023, mentre Marco era a Sanremo, noi eravamo in ospedale per la chemioterapia. La sua voce arrivava fin lì, e nei momenti più duri era un conforto. Aurora ha imparato ad amarlo proprio lì, tra quei muri freddi".

Il regalo è stato proprio il concerto di Mengoni: "Quando abbiamo finito le cure più intense, mi ha chiesto una cosa speciale: andare a un suo concerto. L’abbiamo portata a due eventi, ma sempre lontano dalla folla, perché assumeva ancora la chemio in compresse. Quest’anno, finalmente, siamo venute a Bologna per vivere un concerto davvero. Aurora era felicissima, ha cantato con lui, aveva gli occhi lucidi. Quando Marco è sceso tra il pubblico per abbracciare i fan, lei è scoppiata a piangere: voleva tanto quel suo abbraccio. lo mi sono sentita impotente. Il 20 luglio saremo al concerto di Bari. Aurora sogna ancora quel momento, e io spero davvero che questo messaggio possa arrivare a lui".