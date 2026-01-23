Louis Tomlinson, ex One Direction, ha dedicato una canzone a Liam Payne: “Non posso portare questo peso a lungo”

Louis Tomlinson e Liam Payne, via Getty Images

"How did I get there" è il nuovo lavoro discografico, da solista, di Louis Tomlinson, l'ex membro degli One Direction. Si tratta del suo terzo progetto, dopo "Walls" e "Faith in the future" del 2022. Il nuovo album segna anche la trasformazione completa di genere dell'autore britannico, che dal pop/edm è diventato uno degli autori più maturi del panorama indie-rock del Regno Unito. Ma l'attesa per quest'album è stata anche influenzata da alcuni indizi lasciati da Tomlinson negli scorsi mesi, in merito a un brano che ricordava, anche senza nominarlo, Liam Payne. L'ex membro degli One Direction, scomparso lo scorso 16 ottobre 2024 a Buenos Aires, è stato ricordato da Tomlinson nella traccia "Dark To Light", l'ottava nella tracklist dell'album.

Si tratta di una ballad composta dallo stesso Tomlinson in collaborazione con il producer Nicolas Rebscher e scritta insieme anche a Dave Gibson. Quest'ultimo ha collaborato in passato con Marco Mengoni nell'album "Le cose che non ho", esattamente nel brano "Dove siamo". "Dark To Light" può essere considerata la traccia più sofferta dell'ultimo album di Tomlinson, in cui affronta il dolore per il lutto, diventato opprimente negli ultimi anni e da cui non riesce a sfuggire. È necessario offrire il contesto di alcuni passaggi del brano, soprattutto quando canta: "You told me to carry on, but I never listen to what you tell me, and I can't carry this weight for long, but I'm not over it already (Mi hai detto di andare avanti, ma non ascolto mai quello che mi dici, e non posso portare questo peso a lungo, non l'ho ancora superato)". Nel corso degli anni, Tomlinson ha dovuto affrontare la morte di sua madre nel 2017, di sua sorella nel 2019 a causa di un'overdose di cocaina, e solo più recentemente, nel 2024 del suo ex compagno di band Liam Payne.

Ma il riferimento più diretto è sicuramente nel titolo. "Dark To Light", infatti, fa riferimento a un tatuaggio sul petto mostrato da Payne sul suo profilo Instagram nel 2023: "Only time will tell where dark meets light (Solo il tempo dirà dove l'oscurità incontra la luce)". Solo qualche settimana prima di mostrare il tatuaggio, in un video su YouTube, Payne aveva confessato come alcune dipendenze lo avessero allontanato dalla sua vita: "Avevo solo bisogno di prendermi un po' di tempo per me stesso, in realtà, perché ero diventato una persona che non riconoscevo più". Il rapporto tra Louis Tomlinson e Liam Payne non è stato dei migliori durante i primi mesi di X Factor UK, in cui il gruppo ha avuto i primi riflettori puntati, grazie all'ideatore del format Simon Cowell. Anzi, gli scontri tra i due avrebbero potuto minacciare la stabilità del gruppo, per diventare successivamente il duo autoriale del gruppo.

Insieme hanno scritto alcuni dei più grandi successi come "Story of my life", ma anche "Midnight Memories", "History" e "No control". Dopo lo scioglimento degli One Direction, anche Tomlinson aveva preso le distanze da Payne per alcune dichiarazioni nel podcast di Logan Paul, in cui aveva rivelato un lato più buio della band. Per poi ritornare successivamente, nel 2023, con l'uscita del documentario legato proprio a Tomlinson dal titolo "All of Those Voices". Dopo la scomparsa di Payne, Tomlinson è stato uno dei membri presenti durante i funerali dell'ex cantante a Amersham, nel Buckinghamshire, a nord-ovest di Londra. Nel post su Instagram pubblicato a 24 ore dalla sua scomparsa, Tomlinson scrisse: "Voglio che tu sappia che se Bear avesse mai bisogno di me, sarò lo zio di cui ha bisogno nella sua vita e gli racconterò storie di quanto fosse straordinario suo padre".