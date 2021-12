L’Italia è sempre più un paese per fumetti: salgono a 9 milioni i lettori Cresce il numero dei lettori di fumetti in Italia, con una platea che non è mai stata così ampia.

A cura di Francesco Raiola

In Italia continua a crescere il numero dei lettori di fumetti, come si legge nella ricerca “Chi è il lettore di fumetti in Italia?”, realizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE) in collaborazione con ALDUS UP ed Eudicom (entrambi finanziati dalla Commissione Europea attraverso il programma Europa Creativa) e Lucca Comics&Games. In questi ultimi anni le classifiche ci hanno abituato a vedere tra i libri più venduti nel Paese proprio i fumetti, con un'impennata durante il periodo di pandemia e lockdown, quando anche le grandi catene – visto che le fumetterie erano chiuse – si sono attrezzate per rispondere alla domanda dei lettori. Ovviamente i fumetti sono sempre stati tra i consumi dei lettori italiani, ma con l'arrivo nelle grandi catene sono diventati anche più visibili nelle classifiche.

I lettori di fumetti in Italia sfiorano i 9 milioni (8,7 milioni) pari al 18% della popolazione, con la percentuale che sale al 35% se si considera la platea complessiva dei lettori con una crescita notevole – si legge nella nota stampa di AIE – se si fa il confronto con altre ricerche fatte in passato come quella del 1996 di Istat sui maggiori di sei anni e quella del 2019 di Ipsos sui maggiori di 15. Se si fa il confronto tra l'ultima inchiesta e le precedenti un incremento importante rispetto ai 3,96 milioni nel 1996, 7,28 nel 2019, così come la percentuale è maggiore anche rispetto alla ricerca dell'Ipsos del 2021 che considera, però, solo lettori dai 15 anni in su, mentre quella di AIE parte dai 14 anni.

Dallo studio si ricavano anche un po' di dati rispetto alla conformazione della platea dei lettori di fumetti che conta il 21% di uomini e 14% da donne, mentre per quanto riguarda la fascia d'età "leggono fumetti il 17% della popolazione nella fascia d’età 15-17 anni, il 26% tra i 18 e i 24 anni, 23% (25-34 anni), 22% (35-44 anni), 20% (45-54 anni), 13% (55-64 anni) e 11% (65-74 anni)". Un dato che mostra come i lettori forti siano spalmati su varie fasce d'età. La media di fumetti letti ogni anno è di 17,5 e il 64% della platea ne legge più di 7 che ne leggono sia su carta che in ebook. Il lettore di fumetti, i oltre, è un lettore tout court che legge anche narrativa, saggistica e altri generi (contro una media nazionale del 52%.

"La ricerca che presentiamo oggi a Più libri più liberi, Fiera nazionale della piccola e media editoria di Roma organizzata da AIE – spiega Emanuele Di Giorgi della commissione Comics and graphic novels di AIE – mostra come la lettura di fumetti sia diffusa in tutte le fasce d’età, soprattutto quelle giovanili, e come i lettori di fumetti siano anche forti lettori di altri generi, smentendo così il luogo comune che vede il fumetto come un mondo separato dal resto del panorama editoriale, la cultura considerata ‘alta'". Lo studio, che è stato presentato a Più libri più liberi – è uscito proprio nella settimana in cui Zerocalcare si è preso la testa dei libri più venduti in Italia con "Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia" (Bao) ed è quarto con la riedizione de "La profezia dell'Armadillo".