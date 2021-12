Zerocalcare è l’autore più venduto in Italia, davanti a Fabio Volo e Ken Follett “Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia”, il nuovo libro di Zerocalcare è il libro più venduto d’Italia, confermando il successo dopo “Strappare lungo i bordi”.

A cura di Redazione Cultura

Questa settimana AIE, l'Associazione Italiana degli Editori ha dato un po' di numeri per quanto riguarda il mercato editoriale del 2021; numeri che prenderanno ancora più forma durante la fiera della piccola e media editoria Più libri più liberi, ma che ci danno già un'idea di come il mercato sia cresciuto rispetto all'anno scorso. "La media e piccola editoria in Italia è cresciuta nel 2021 più della media del mercato (più 25% contro più 22%)" si legge nella nota stampa che dà conto dello studio e in cui si legge che, per esempio il fumetto è cresciuto del 188%, segnando la seconda maggior crescita dopo quella dei libri su giochi e tempo libero.

"Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia" il più venduto

Il dato arriva proprio nei giorni in cui la classifica dei libri italiani più venduti è dominata da Zerocalcare che con il nuovo fumetto "Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia" (pubblicato, come sempre, da Bao Editore) è in testa alla classifica davanti a scrittori come Fabio Volo con "Una vita nuova" (Mondadori) e a Paolo Cognetti con "La felicità del lupo (Einaudi). Il fumettista romano è anche al comando della classifica della classifica generale dei libri più venduti, contando, quindi, anche stranieri, saggistica e varia, mettendosi alle spalle Ken Follett e il suo nuovo libro "Per niente al mondo" (pubblicato da Mondadori).

Di cosa parla "Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia"

Spinto anche dal successo della serie animata Netflix "Strappare lungo i bordi" Zerocalcare è in classifica anche con la nuova versione del suo libro d'esordio "La profezia dell'Armadillo" che è quarto nella Narrativa italiana. E la serie Netflix è anche un capitolo del suo ultimo libro, una raccolta di storie, che spaziano verso temi da sempre cari al fumettista: ci sono il carcere, il lavoro, la sanità territoriale, un reportage del suo ultimo viaggio nel Kurdistan iracheno, un irresistibile riflessione sulla (inesistenza della) cancel culture fino al Castello di Cartone in cui Calcare affronta cinque guardiani prima di specchiarsi nel pozzo dell'anima: insomma, una riflessione sulla nascita e la scrittura del suo ultimo lavoro d'animazione.