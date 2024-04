Sondaggi politici, Forza Italia stabile davanti alla Lega: avanza la lista per gli Stati Uniti d’Europa

video suggerito

A cura di Annalisa Girardi

Ormai è un dato che emerge da tutti i sondaggi: Forza Italia ha superato la Lega per consensi. Non fa eccezione l'indagine di Demopolis sul peso dei partiti a due mesi dalle elezioni europee, realizzato per la trasmissione Otto e Mezzo su La7: c'è oltre mezzo punto percentuale a separare il partito di Antonio Tajani da quello di Matteo Salvini, i due alleati di Giorgia Meloni al governo.

Fratelli d'Italia, dal canto suo, rimane stabile in testa alla classifica delle forze politiche, al 27%. Per le europee Giorgia Meloni ha detto di essersi posta come obiettivo quello di replicare il risultato delle ultime politiche del 2022 e secondo i sondaggi ci dovrebbe riuscire senza problemi. A seguire FdI, troviamo sempre il Partito democratico, che nonostante i casi giudiziari che stanno sconvolgendo territori come la Puglia e Torino, rimane stabile al 20%. Sul terzo gradino del podio il Movimento Cinque Stelle, a qualche punto di distanza dai dem al 15,8%.

Tutte le altre forze politiche rimangono sotto la doppia cifra. La prima tra queste è appunto Forza Italia, all'8,7%, davanti alla Lega che si ferma invece all'8%. A seguire troviamo la lista di Matteo Renzi ed Emma Bonino per gli Stati Uniti d'Europa al 4,6%, davanti agli altri schieramenti minori e oltre la soglia di sbarramento. Subito dopo, c'è l'Alleanza Verdi e Sinistra al 3,8%, davanti ad Azione al 3,5%.

Alla domanda su che cosa incida maggiormente sull'intenzione di voto alle elezioni europee, il 61% degli intervistati dai sondaggisti di Demopolis ha risposto "il partito", mentre il 25% "i candidati in lista" e il 14% "il programma per l'Unione europea".