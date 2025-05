Lady Gaga record in Brasile a Rio De Janeiro: quale star della musica potrebbe esibirsi nel 2026 a Copacabana

video suggerito

A cura di Redazione Music

Lady Gaga – AP Photo:Silvia Izquierdo

Chi si esibirà sulla spiaggia di Copacabana nel 2028? È una delle domande che i fan della musica si stanno facendo dopo che circa due milioni e mezzo di spettatori radunati sulla spiaggia di Rio De Janeiro, hanno reso Lady Gaga l'artista donna con più spettatori a un concerto. La popstar, autrice di successi come Die with a smile e Abracadabra, entrambi contenuti nel suo ultimo album Mayhem, è stata la protagonista dei giorni scorsi, dopo il successo ottenuto nel doppio weekend al Coachella, creando non poco scompiglio e rischiando anche di essere vittima di un attentato, stando a quanto dichiarato dalle autorità brasiliane. Un successo che ha superato anche quello di Madonna nel 2024, quando la popstar si esibì proprio su quella spiaggia.

Chi si esibirà a Copacabana nel 2026?

E pare che fino al 2028 a maggio si terrà un grande concerto all'anno, così da rendere anche questo momento dell'anno, immediatamente successiva a quella del Capodanno e del Carnevale come alta stagione. Sono state tantissime, infatti le persone venute da fuori Rio e anche da fuori dal Brasile per assistere al concerto della cantante americana. E sono subito partite le voci per cercare di capire quale sarà l'artista che si esibirà nel 2028, dopo Madonna e Lady Gaga. E stando a quanto scrive Veja Rio probabilmente nel 2026 sarà un'altra popstar internazionale a salire sul palco più ambito del momento.

Il nome più probabile è Beyoncè

Beyoncè – AP Photo:Mark J. Terrill

Il giornale carioca, infatti ha detto che "uno degli uomini di fiducia del sindaco Eduardo Paes ha dichiarato che le trattative per il grande spettacolo del prossimo anno sono già in corso e il nome in discussione non è altro che quello di Beyoncé". Sarebbe la Queen Bey, quindi, l'artista più quotata per tentare di portare un altro paio di milioni di persone su una delle spiagge più importanti al mondo: "Portare Beyoncé a uno spettacolo gratuito a Copacabana sarebbe un altro passo coraggioso nella serie di mega-eventi che hanno posto Rio de Janeiro al centro della scena musicale mondiale" continua Veja Rio: "Se confermato, sarà un'ulteriore prova della forza di Rio come capitale culturale e meta di spettacoli storici che radunano milioni di persone sul lungomare".