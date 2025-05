video suggerito

Due milioni di persone per Lady Gaga a Copacabana: la popstar invade Rio De Janeiro con un concerto gratuito Oltre due milioni di persone hanno invaso la spiaggia di Copacabana a Rio De Janeiro per assistere al concerto gratuito di Lady Gaga in Brasile. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione Music

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lady Gaga in concerto a Rio de Janeiro – Buda Mendes/Getty Images

Lady Gaga è stata protagonista di un concerto gratuito da oltre due milione di persone sulla spiaggia di Copacabana a Rio, bissando quello che aveva fatto Madonna nel 2024 e che succederà, ogni maggio, con un artista diverso, fino al 2028. L'artista statunitense, reduce dal successo del doppio concerto al Coachella, quindi, ha portato i suoi fan su una delle spiagge più famose al mondo, diventata una vera e propria pista da ballo, dove la popstar internazionale, che nei mesi scorsi ha pubblicato l'ultimo album Mayhem, con singoli come Die with a smile (con Bruno Mars) e il successo di Abracadabra, si è esibita con alcuni dei suoi grandi classici.

"Stasera, stiamo scrivendo la storia. (…) Grazie per aver scritto la storia con me", ha detto Lady Gaga che è salita sul palco alle 22.10 per cominciare il suo concerto con una delle sue canzoni più amate, ovvero Bloody Mary, del 2011, ma cantando anche classici del suo repertorio come "Poker Face", "Born This Way", "Bad Romance" e "Alejandro", facendo impazzire il pubblico presente a Rio, e cambiando anche vari abiti, compreso uno con i colori della bandiera brasiliana. Come ogni concerto che si rispetti, i fan della cantante si sono incontrati e assiepati sulla spiaggia fin dai giorni primi e dalla mattina per assicurarsi i posti migliori, ma c'è anche chi ha preferito stare sugli alberi (sic) per godersi meglio lo spettacolo.

La sera prima del concerto di Rio, come riporta la CNN, Lady Gaga ha sorpreso i bagnanti di Rio salendo sul palco per una prova e dicendo loro che le erano mancati tantissimo. Era dal 2012, infatti che la cantante non tornava nella città brasiliana, visto che nel 2017 era stata costretta a cancellare il suo concerto all'ultimo momento a causa di problemi di salute: "So che non è il primo spettacolo qui, so che è solo una prova, sembra il vero spettacolo". Sul palco, durante il concerto ha ringraziato i fan: "Mi avete aspettato, mi avete aspettato per più di 10 anni. Brasile, sono pronta. Darò il massimo", ha detto srotolando una bandiera brasiliana.

Pubblico per il concerto di Lady Gaga in Brasile

La scelta di questi concerti a maggio arriva, da parte del Comune di Rio, per cercare di portare gente in città anche in un momento considerato di bassa stagione, dopo le "follie" di Capodanno e del Carnevale, e soprattutto rilanciare l'attività economica: "Porta attività in città durante quella che in precedenza era considerata bassa stagione, riempiendo gli hotel e aumentando la spesa in bar, ristoranti e negozi, generando posti di lavoro e reddito per la popolazione", ha affermato Osmar Lima, segretario allo sviluppo economico della città, in una dichiarazione rilasciata dal dipartimento del turismo del Municipio di Rio il mese scorso.

E la città si è vestita a festa con i Little Monsters, come sono chiamati i fan della cantante, che hanno invaso e colorato la città fin dai giorni precedenti, con tantissimi giovani di Rio, ma anche tanti turisti arrivati dalle altre regioni del Brasile e da fuori i confini nazionali, il Municipio di Rio conta più di 500.000 turisti si sono riversati nella città nei giorni precedenti lo spettacolo, più del doppio delle previsioni iniziali, portando a uno sforzo organizzativo enorme che ha visto un piano sicurezza che ha previsto la presenza di 3.300 militari, 1.500 agenti di polizia e 400 vigili del fuoco militari. Per Lady Gaga questo è stato lo spettacolo con più spettatori della sua carriera.