Musica e Cultura
Video thumbnail

La strana storia di come Così Celeste di Zucchero e altre canzoni italiane sono diventate classici natalizi in Islanda

A Natale in Islanda “Così celeste” di Zucchero è diventata un classico natalizio. Molte canzoni italiane, tradotte, fanno parte della tradizione locale.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Francesco Raiola
17 CONDIVISIONI
Zucchero e Helgi Björns
Zucchero e Helgi Björns

In Islanda a Natale cantano "Così celeste", una delle canzoni più amate di Zucchero, diventato un classico delle feste. La canzone contenuta nell'album Spirito DiVino del 1995 oltre a essere molto popolare nel nostro Paese vive una nuova vita in Islanda, nella versione "Ef Eg Nenni" cantata da Helgi Björns. A ricordarlo, da qualche anno, è lo stesso bluesman che anche quest'anno posta sui suoi social una versione a due, sua e del cantautore islandese, che rifanno la canzone voce e chitarra, mescolando le lingue.

"Quando arriva Natale in Islanda suonano ‘Così Celeste, che è diventato un canto natalizio dal titolo ‘Ef Eg Nenni‘ e come da tradizione io e Helgi Björns ve la cantiamo" dice il cantautore nel post. Ma come è possibile che una canzone italiana sia diventato un classico natalizio in un Paese così lontano? Sembra qualcosa di strano, eppure non è l'unica nostra canzone che è stata reinterpretata diventando famosa nell'isola. Qualche anno fa, probabilmente leggendo un libro di Jón Kalmann Stefansson mi sono imbattuto in un brano di Björgvin Halldórsson che altro non era che la versione islandese di "Iris", successo di Biagio Antonacci. Insomma, una vera e propria passione, quella islandese.

Ma la quantità di canzoni italiane tradotte e diventate classici in Islanda è varia. E molte sono diventate classici natalizi. Lo ha spiegato lo scrittore Leonardo Piccione in un vecchio post su Twitter e il quotidiano Morgunblaðið gli dedicò un articolo intitolandolo: "Gli italiani scoprono il furto di canzoni natalizie da parte degli islandesi". "Quello che sorprende riguardo le canzoni italiane è che sono riuscite in tre decenni a diventare parte integrante della tradizione festiva dell’isola" scrisse Piccione.

Leggi anche
Cosa ha causato lo tsunami dell’Oceano Indiano del 2004 e perché è stato il più letale della storia

Come sia possibile, invece, aveva provato a spiegarlo Vice ancora prima. La musica internazionale – extra angloamericana – arriva ogni anno sull'isola tramite l'Eurovision, programma che mentre in Italia è diventato cult negli ultimi anni (prima era visto da molti come un carrozzone trash), sull'isola è un vero e proprio cult (come in tanti Paesi del nord Europa). E evidentemente proprio questa enorme passione ha portato le canzoni di artisti come Ricchi e Poveri, Collage, Al Bano e Romina e Umberto Tozzi a diventare hit. Piccione scoprì anche quando fosse successo che alcune canzoni italiane avessero quel quid per sposarsi alla perfezione con l'idea natalizia del popolo islandese.

Una sua amica del posto, infatti, gli suggerì che tutto potrebbe essere nato da una compilation natalizia di Björgvin Halldórsson (detto anche Bo Hall), la cui popolarità esplode anche grazie a quest'album del 1987 intitolato "Jólagestir". In quest'album ci sono anche quattro cover di canzoni italiane: "Si tratta di ‘Quanto ti amo' dei Collage (tradotta come "Svona eru jólin", cioè ‘Questo è Natale'), di ‘Serenata' di Toto Cutugno (‘Allt í einu', cioè ‘All’improvviso'), di ‘Ci sarà' di Al Bano e Romina (‘Þú og ég', cioè ‘Io e te'). Soprattutto, nell'album c'è ‘Voulez vous danser' dei Ricchi e Poveri (‘Fyrir jól' – ‘Per Natale')". Insomma, mentre in Italia canteremo le canzoni inglesi, in Islanda un po' di Italia accompagnerà queste feste. E quelle dei prossimi anni.

Musica e Cultura
17 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra in
Ucraina
Papa chiede tregua di Natale. Zelensky: "Piano Usa non prevede che Kiev rinunci alla Nato"
Quali sono i 20 punti del nuovo piano di pace tra Russia e Ucraina spiegati dal presidente Zelensky
La città ucraina dove è nato uno dei canti di Natale più celebri distrutta dalle bombe: la storia di Pokrovsk
"Negli ospedali si congela a causa dei droni russi, fuori temperature di -5°": l'allarme di MSF dall'Ucraina
Chi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso in un attentato con autobomba a Mosca
Perché trattare con la Russia è così difficile: i no di Putin e su cosa è disposto a cedere
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Musica e Cultura
api url views