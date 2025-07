La scaletta del concerto di Geolier all’Oversound Music Festival 2025: l’ordine delle canzoni a Lecce

Geolier in concerto

Questa sera 31 lugli 2025, Geolier si esibirà all'Oversound Music Festival 2025 di Lecce che si terrà a Via delle Cave del Duca di Torrevacchia con una scaletta che vedrà i suoi successi. Dopo le due date sold out all'Ippodromo di Agnano, che hanno visto accorrere a Napoli circa 120 mila persone per il ritorno del figliol prodigo, Geolier terrà altri quattro concerti (oltre a quello di Lecce canterà a Campobasso e due date a Catania) prima del gran finale all'Arena di Verona a settembre, per poi dare appuntamento al 2026 quando tornerà negli stadi tra il San Siro di Milano, l'Olimpico di Roma, il Nereo Rocco di Messina e tre date al Maradona di Napoli.

La scaletta con le canzoni del concerto di Geolier a Lecce

Geolier, quindi, arriva in Puglia per il suo unico concerto in regione dove porterà un pezzo di quello che il pubblico ha visto nelle due serate dell'Ippodromo di Agnano. Quello all'Oversound Music Festival 2025 sarà un cocnerto in forma ridotta rispetto a quello napoletano, ma non per questo meno intenso, come il rapper napoletano ha sempre dimostrato. La scaletta non potrà essere quella di qualche giorno fa, ma sicuramente il cantante pescherà tra quelle canzoni (sicuramente ci saranno brani come Pibe De Oro, Money, Ricchezza, P' Secondigliano e I P’ Me Tu P’ Te) e chissà che non avrà sul palco qualche ospite. Gli organizzatori fanno sapere che il botteghino apre alle 17 mentre i cancelli alle 18, il concerto comincerà alle 21.30 e terminerà alle 23. Qui la scaletta dell'Ippodromo di Agnano da cui, sicuramente, Geolier.