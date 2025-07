La scaletta del concerto di Geolier all’Ippodromo di Agnano: l’ordine delle canzoni

Questa sera, sabato 26 luglio 2025, Geolier si esibisce, per la seconda volta, sul palco dell’Ippodromo di Agnano a Napoli, dopo l’esordio nelle scorse ore. Qui la scaletta dei brani con cui si esibirà.

Geolier, 2025

Stasera, sabato 26 luglio 2025, Geolier si esibirà alle 21 sul palco dell'Ippodromo di Agnano a Napoli. Si tratta della seconda data nella struttura campana, la terza del Geolier Live 2025 dopo l'esordio a Trento dello scorso 28 giugno. Il suo tour continuerà il 31 luglio all'Oversound Festival di Lece, il 2 agosto a Camposbaso, il 4 e il 5 agosto a Catania prima dell'esordio all'Arena di Verona il 27 settembre. Geolier ha accolto nelle scorse ore, sul palco Lazza, ma anche Rocco Hunt, la SLF e Luché. Ad aprire il concerto ci sarà un freestyle accompagnato dall'orchestra, mentre Give You My Love, come nel tour passato, chiude il concerto. Qui i brani con cui si esibirà Geolier, già visti durante la prima data all'Ippodromo di Agnano.

Geolier all’Ippodromo di Agnano, 2025

La scaletta con le canzoni del concerto di Geolier all'Ippodromo di Agnano

Questa sera, sabato 26 luglio 2025, Geolier ritorna all'Ippodromo di Agnano per la terza data del suo Geolier Live 2025 dalle ore 21. Oltre 40 brani per una scaletta di 3 ore, con alcune sorprese dal punto di vista degli ospiti che interverranno sul palco. Durante la prima serata si sono alternati Lazza, Rocco Hunt, ma anche la SLF e Luché. Qui i brani con cui si esibirà Geolier, già visti durante la prima data all'Ippodromo di Agnano, potrebbe variare qualcosa in base ai nuovi ospiti: