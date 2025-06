video suggerito

La scaletta del concerto dei Guns n' Roses al Firenze Rocks: l'ordine delle canzoni I Guns n' Roses si esibiranno stasera, giovedì 12 giugno 2025, alla Visarno Arena di Firenze dalle 20:45 per la loro unica data italiana, durante il Firenze Rocks. Qui la scaletta e l'ordine dei brani con cui si potrebbero esibire.

A cura di Vincenzo Nasto

Guns n' Roses, 2025

Stasera, giovedì 12 giugno 2025, i Guns n' Roses si esibiranno dalle 20:45 alla Visarno Arena di Firenze, per l'unica data italiana del 2025, in occasione del Firenze Rocks. La band di Los Angeles rimarrà in europa fino al 31 luglio, spostandosi tra Germania, Regno Unito, Svezia, Finlanda, Lituania, Polonia, ma anche Ungheria e Austria. Prima di ricominciare la leg in America Latina il 1° ottobre dallo stadio Nacional in Costa Rica. Ad aprire il concerto della band di Welcome to the Jungle ci saranno i Weezer, rock band losangelina con brani celebri come Island in the sun. I Guns n' Roses porteranno sul palco una scaletta di oltre 25 brani, tra cui November Rain e Sweet Child o' Mine. Qui i brani con cui si potrebbero esibire i Guns n' Roses, già visti durante il tour 2025.

Mappa della Visarno Arena per il Firenze Rocks 2025

La scaletta con le canzoni dei Guns n' Roses a Firenze

I Guns n' Roses si esibiranno stasera, giovedì 12 giugno 2025, alla Visarno Arena di Firenze dalle 20:45 per la loro unica data italiana nella leg europea. La band, dopo 19 anni, avrà alla batteria un nuovo membro. Infatti dopo l'addio di Frank Ferrer lo scorso 19 marzo, il musicista è stato sostituito da Isaac Carpenter. A chiuidere la formazione Axl Rose, Slash, Dirzzy Reed, Richard Fortus e Melissa Reese. I Weezer apriranno saranno l'opening act dell'evento: qui i brani con cui si potrebbero esibire i Guns n' Roses, già visti durante il tour 2025.

Welcome to the Jungle

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Bad Obsession

Out ta Get Me

Absurd

Double Talkin' Jive

You Could Be Mine

Hard Skool

Yesterdays

Rocket Queen

Better

Coma

It's So Easy

Civil War

Sweet Child o' Mine

November Rain

Patience

This I Love

Estranged

Nightrain

Paradise City

Il tour europeo 2025 dei Guns n' Roses

Ecco dove si esibiranno in Europa i Guns n' Roses.

Jun 15, 2025 – Hradec Kralove, CZ

Jun 18, 2025 – Dusseldorf, DE

Jun 20, 2025 – Munich, DE

Jun 23, 2025 – Birmingham, GB

Jun 26, 2025 – London, GB

Jun 29, 2025 – Aarhus, DK

Jul 2, 2025 – Trondheim, NO

Jul 4, 2025 – Stockholm, SE

Jul 7, 2025 – Tampere, FI

Jul 10, 2025 – Kaunas, LT

Jul 12, 2025 – Warsaw, PL

Jul 15, 2025 – Budapest, HU

Jul 18, 2025 – Belgrade, RS

Jul 21, 2025 – Sofia, BG

Jul 24, 2025 – Vienna, AT

Jul 28, 2025 – Luxembourg City, LU

Jul 31, 2025 – Wacken Open Air