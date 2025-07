La scaletta del concerto 2025 di Marco Mengoni allo Stadio Euganeo: l’ordine delle canzoni a Padova

Marco Mengoni in concerto – ph Roberto Panucci – Corbis:Corbis via Getty Images

Questa sera 17 luglio Marco Mengoni canterà allo stadio Euganeo di Padova. Mancano ancora quattro concerti e tre città alla fine del tour negli stadi di Marco Mengoni che da giugno ha portato centinaia di persone a vedere lo spettacolo ispirato alla tragedia greca con cui sta raccontando anche la sua storia attraverso una scaletta in cui sono presenti 34 canzoni. Padova arriva dopo il doppio concerto allo stadio San Siro di Milano che ha visto salire sul palco amici e colleghi come Frah Quintale con cui ha duettato sulle note di Fuoco di Paglia, con Joan Thiele ha interpretato sia Un Fiore Contro Il Diluvio e il ritornello di Eco e non potevano mancare Sayf e Rkomi che sono saliti con lui sul palco per esibirsi nella loro canzone dell'estate Sto bene al Mare. I prossimi appuntamenti lo vedranno esibirsi il 20 luglio allo stadio San Nicola di Bari e concludersi con due date, il 23 e 24 luglio allo stadio San Filippo di Messina.

La scaletta del concerto di Marco Mengoni allo Stadio Euganeo il 17 luglio

La mappa dello stadio Euganeo per il concerto di Marco Mengoni

Marco Mengoni porta anche all'Euganeo il suo spettacolo pensato sulla scia della tragedia greca, che ripercorre la sua discografia e soprattutto cerca di chiudere in positivo il cerchio di un anno che più volte ha definito duro, soprattutto a causa della scomparsa della madre, avvenuta a settembre scorso. Mengoni, però, si getta nella sua musica e sul palco porta uno spettacolo molto bello e intenso, con canzoni che sono must della musica pop italiana contemporanea, da Guerriero a esseri Umani, passando per Ti ho voluto bene veramente e agli ultimi singoli Mandare tutto all'aria e Sto bene al mare. Ecco la scaletta che eseguirà Mengoni a Padova:

PROLOGO

Ti ho voluto bene veramente – Le cose che non ho – 2015

Guerriero – Parole in circolo – 2015

Sai che – Marco Mengoni Live – 2016

PARODO

La valle dei Re – Pronto a correre – 2013

Non me ne accorgo – Pronto a correre – 2013

Tutti hanno paura – 2022

No stress – Materia (Pelle) – 2022

Voglio – Atlantico – 2018

Muhammad Ali – Atlantico – 2018

EPISODI

Fuoco di Paglia – 2024

Cambia un uomo – Materia (Terra) – 2021

Luce – Materia (Terra) – 2021

Proteggiti da me – Marco Mengoni Live – 2016

In due minuti – Materia (Terra) – 2021

Un’altra storia – Materia (Prisma) – 2023

Tonight – Solo 2.0 – 2011

Hola – Atlantico – 2018

STASIMI

Due vite – Materia (Prisma) – 2023

L’essenziale – Pronto a correre – 2013

Mi fiderò – Materia (Terra) – 2021

La casa Azul – Atlantico – 2018

Onde – Marco Mengoni Live – 2016

Unatoka Wapi – Materia (Pelle) – 2022

ESODO

Un fiore contro il diluvio – Materia (Terra) – 2021

Proibito – Materia (Terra) – 2021

Non sono questo – Materia (Pelle) – 2022

Incenso – Materia (Prisma) – 2023

CATARSI

Mandare tutto all’aria – 2024

Pazza musica – Materia (Prisma) – 2023

Ma stasera – Materia (Terra) – 2021

Pronto a correre – Pronto a correre – 2013

Io ti aspetto – Parole in circolo – 2015

BIS