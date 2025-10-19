Musica e Cultura
La scaletta del concerto 2025 di Lady Gaga alll’Unipol Arena: l’ordine delle canzoni a Milano

Lady Gaga terrà questa sera, 19 ottobre, il primo dei due concerti all’Unipol Arena di Milano: in scaletta sono previste canzoni come Alejandro, Poker Face, Abracadabra.
A cura di Redazione Music
Lady Gaga – ph Kevin Mazur:Getty Images for Live Nation
Lady Gaga – ph Kevin Mazur:Getty Images for Live Nation

Stasera 19 ottobre Lady Gaga terrà il primo dei due concerti all'Unipol Arena di Milano, nell'ambito del suo Mayhem Ball Tour la cui seconda tappa si terrà domani, 20 ottobre, sempre al. palazzetto milanese. Il concerto della popstar americana è già un evento, erano sette anni che Lady Gaga non tornava in Italia e lo fa con un tour in cui la cantante mette in scena uno spettacolo immersivo fatto di musica, enorme scenografia, performance teatrali, moda e con la sua solita estetica che faranno da contorno a una scaletta che porterà in Italia anche i suoi successi più importanti oltre alle suo nuove hit.

La scaletta del concerto di Lady Gaga all'Unipol Arena di Milano

La scaletta che Lady Gaga porterà a Milano unirà i suoi più grandi successi alle canzoni del suo ultimo album Mayhem. La setlist si compone di quattro parti, ovvero Act I: Of Velvet And Vice, Act II: And She Fell Into A Gothic Dream, Act III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name, Act IV: Every Chessboard Has Two Queens più il finale intitolato Eternal Aria Of The Monster Heart. Tra le canzoni che Lady Gaga porterà al suo pubblico italiano ci sono Abracadabra, Poker Face, Alejandro, Just Dance, Die With a Smile e Bad Romance. Ecco quella che potrebbe essere la scaletta per il concerto di Milano a cui la cantante potrebbe aggiungere qualche sorpresa:

  • Act I: Of Velvet And Vice
  • Bloody Mary
  • Abracadabra
  • Judas
  • Aura
  • Scheiße
  • Garden of Eden
  • Poker Face
  • Act II: And She Fell Into A Gothic Dream
  • Perfect Celebrity
  • Disease
  • Paparazzi
  • LoveGame
  • Alejandro
  • The Beast
  • Act III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name
  • Killah
  • Zombieboy
  • The Dead Dance
  • LoveDrug
    Applause
  • Just Dance
  • Wake Her Up!
  • Act IV: Every Chessboard Has Two Queens
  • Shadow of a Man
  • Kill for Love
  • Summerboy
  • Born This Way
  • Million Reasons
  • Shallow
  • Die With a Smile
  • Hair
  • Marry the Night
  • Vanish Into You
  • Finale: Eternal Aria Of The Monster Heart
  • Bad Romance
  • The Dead Dance
  • Credits
  • Bis
  • How Bad Do U Want Me
  • Joanne
