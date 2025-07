La scaletta del concerto 2025 degli AC/DC all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari: l’ordine delle canzoni a Imola

Stasera 20 luglio, gli AC/DC suoneranno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e porteranno in scaletta canzoni come Highway to hell, Back in black e Thunderstruck, tra le altre.

È arrivato il momento degli AC/DC in Italia, la band australiana infatti suonerà stasera 20 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per l’unica tappa italiana del loro Power Up Tour Europe 2025 che vedrà in scaletta alcuni dei loro maggiori successi. Il gruppo capitanato da Angus Young, quindi, torna in ITalia a solo un anno di distanza dal concerto che tennero nel 2024 alla RCF Arena di Reggio Emilia e che stando ai dati SIAE resi pubblici pochi giorni fa è stato il concerto primo per per spesa al botteghino e numero di spettatori, mettendosi alle spalle i quattro concerti che i Coldplay hanno tenuto allo stadio Olimpico di Roma. Prima del concerto degli AC/DC suoneranno i The Pretty Reckless, gruppo statunitense fondato dall'attrice e modella Taylor Momsen a cui spetterà il compito di scaldare i motori.

La scaletta del concerto degli AC/DC a Imola il 20 luglio 2025

C'è tantissima attesa per il concerto degli AC/DC a Imola, dove sono attese decine di migliaia di persona e per cui sono ancora in vendita i biglietti per alcuni settori. La band australiana arriva con la tournée che prende il nome dal loro ultimo album che risale a cinque anni fa, Power up, appunto, ma che vede in scaletta tutte le hit che li hanno resi una delle più grandi rock band di sempre al mondo. Ci saranno, ovviamente, Highway to hell, Back in black, Thunderstruck, You Shook Me All Night Long, TNT, Hells Bell, tra le altre. Il concerto dei The Pretty Reckless comincerà alle 19, mentre quello degli AC/DC sarà alle 20.30. Ecco la scaletta del concerto della band a Imola: