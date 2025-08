Jessie J dopo il nuovo ricovero: “La gente pensa che sia appesa a un filo. Ho dolore al petto ma mi sento forte”

Jessie J ha raccontato su Instagram quali fossero le sue condizioni dopo il secondo ricovero, spiegando che molti pensano che sia appesa a un filo: “Lo sono stata, come quando mi sono svegliata e non riuscivo a respirare”.

Il messaggio Jessie J ai fan via Instagram

Nei giorni scorsi Jessie J è stata ricoverata in ospedale, sei settimane dopo un'operazione al seno per rimuovere un tumore. La cantante era stata portata di nuovo in ospedale nuovamente e a sorpresa, come ha spiegato nei giorni scorsi con alcuni video su Instagram, perché si sospettava che potesse esserci un coagulo di sangue nei polmoni. Una paura che si è rivelata infondata come ha raccontato lei stessa: "Mi hanno fatto molti esami che hanno finito per mostrare che ho un'infezione (sto ancora cercando di capire di cosa si tratti) e un po' di liquido nei polmoni" ha detto, spiegando di essere stata dimessa ed essere tornata a casa. La cantante ha voluto dare un aggiornamento sulla sua salute perché pensa che la gente la veda appesa a un filo.

Perché Jessie J è stata ricoverata

Cosa ha avuto quindi la cantante di Bang Bang e Price Tag? Non si sa ancora, lei, scherzando lo ha definito "Dramatic". Jessie J, infatti, ha postato alcuni video dal letto di casa, prima scherzando sul suo viso al naturale, spiegando che quella è la vera lei e non c'entrava la malattia, poi tornando su quanto le era accaduto nelle ore precedenti. Parlando del nuovo ricovero ha raccontato che non è ancora chiaro quello che abbia ma che per adesso a tenerla su sono il suo sarcasmo e il suo senso dell'umorismo. La cantante ha spiegato che sta riposando e che le pareva giusto aggiornare i fan su quello che stava succedendo, avendo sempre dato notizie sulle sue condizioni di salute.

La gente è preoccupata per la sua salute: "Mi sento forte"

In più ha aggiunto che era giusto farlo perché "penso che la gente pensi che io sia appesa a un filo, e in alcuni momenti mi è sembrato proprio così, tipo due o tre giorni fa, quando mi sono svegliata e non riuscivo a respirare. Ho ancora dolore al petto quando respiro, ma non è così forte". La possibilità che si crei un coagulo di sangue è ancora alta, ha raccontato nel video e questo è quello che ha preoccupato i medici portandola al ricovero. Oggi, però, i sintomi sono pochi e il sospetto è che si tratti di una malattia virale dovuto a un sistema immunitario che ha bisogno di cure: "Mi sento molto più forte… la gente continua a dirmi di sedermi e di fare meno cose. Ma questo è riposo per me"