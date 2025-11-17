Jannik Sinner trionfa alle ATP Finals: dall’occhiolino di Emma alla solitudine di Ligabue, la musica tifa per lui

Sinner, Ligabue, Emma e Morandi

Con una partita spettacolare Jannik Sinner ha vinto le ATP Finals 2025, ultimo torneo della stagione che vede confrontarsi i migliori otto tennisti dell'anno. Il campione italiano, numero due al mondo, ha vinto col punteggio di 7-6, 7-5 contro il numero uno del ranking mondiale, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Ad assistere a questa vittoria storica c'erano anche tantissimi cantanti, che hanno incontrato il campione altoatesino nei camerini, prima di tifare sugli spalti. A questi si aggiungono anche coloro che, non essendo riusciti a essere a Torino, luogo dove si teneva il torneo, sui propri social hanno voluto mostrare il proprio tifo da casa.

Sugli spalti della Inalpi Arena, quindi, si sono susseguiti artisti come Gianni Morandi, che ha cantato prima della partita finale, ma anche artisti come Ligabue, Il Volo e Emma Marrone, tra gli altri. La musica si è stretta attorno al campione italiano e sui social sono apparsi anche alcuni momenti più privati, come la chiacchierata tra Ligabue e Sinner, col primo che, dopo aver ammesso di essere stato a vedere la finale di Wimbledon ha chiesto al tennista della solitudine che si prova in campo, dove sei solo contro l'avversario: "Senza il team non sei nessuno" ha risposto Sinner, ricordando la prima volta che entrò sul centrale del campo inglese.

Nel backstage, a salutarlo, sono andati anche Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo, oltre a Emma Marrone che è stata protagonista di un siparietto durante una pausa della partita. La regia, infatti, ha di volta in volta inquadrato alcuni dei Vip che erano presenti nel palazzetto torinese, e quando ha inquadrato sul maxischermo la cantante di "Brutta storia" – accompagnata dalla manager Francesca Savini alla sua sinistra -, sulle note di un'altra sua canzone, Apnea, Emma ha voluto regalare bacio e occhiolino al pubblico. Morandi, invece, è stato protagonista del pre partita, quando ha cantato alcuni dei suoi successi come "Bella Signora" e "Scende la pioggia".