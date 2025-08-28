Jake La Furia: “Non continuerò con il rap. Non diventerò una macchietta col cappellino e il collanone”

Jake La Furia si prepara alla nuova stagione di X Factor, dove sarà nuovamente giudice. Il rapper ha poi dichiarato che sta pensando di lasciare il rap: “Non voglio diventare una macchietta” ammette in un’intervista.

Siederà ancora una volta dietro la scrivania dei giudici di X Factor, ma Jake La Furia sul suo futuro professionale ha le idee ben chiare. Sono anni che, ormai, è sulla scena musicale italiana, ragion per cui ritiene che sia arrivato il momento di non apparire più, ma di lasciare spazio ad altri.

Jake La Furia e lo stop al rap

È in un'intervista a Repubblica che il rapper manifesta le sue intenzioni sulla sua carriera nel mondo del rap. È stato, senza dubbio, uno dei protagonisti e anche degli innovatori del genere, ma ora sembra che sia giunto il momento di cambiare direzione. Non più rap, quindi, in cosa si cimenterà, magari lo scoprirà con il tempo e infatti dichiara apertamente:

Continuare col rap? Per diventare una macchietta col cappellino e il collanone? Anche no. Uno può levarsi dai riflettori e restare nello spettacolo facendo altro. Tipo Mick Jagger: ha 80 anni e sta ancora sul palco? Non sei eterno, fra poco non ci sarai più. O Springsteen che fa concerti di tre ore: ma non ha voglia di altro?

Non è solo al rap che il cantante pensa di dire basta, ma anche all'utilizzo di droghe che, d'altra parte, non ha mai nascosto. Jake La Furia spiega: "Drogarsi è stato divertente, creativo, e anche molto impegnativo. Posso dire che però ho capito che la droga è una cosa per giovani e a un certo punto bisogna mollare il colpo altrimenti diventi un demente".

La nuova stagione di X Factor

Adesso è il momento di pensare alla nuova avventura di X Factor che è stata particolarmente impegnativa, ma allo stesso tempo gratificante: "Bella esperienza, faticosa, ma bella. È servito a tutti sotto parecchi punti di vista: visibilità, divertimento e anche quello economico". Quest'anno al suo fianco non ci sarà Manuel Agnelli, ma Francesco Gabbani, due mondi agli antipodi, mentre ritroverà Achille Lauro da lui definito simpaticamente "un paraculo" e d'altra parte glielo aveva detto anche in diretta. Alla conduzione del talent show di Sky è stata confermata Giorgia, dopo il successo dello scorso anno. Non sono mancate polemiche attorno alla presenza, o meno, dei giudici vista l'atmosfera non propriamente serena che si vera venuta a creare dietro le quinte, come si vociferava, tra Achille Lauro e Agnelli.