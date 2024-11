video suggerito

Jake La Furia umilia Achille Lauro a X Factor: “Ti parac*li il pubblico ma dici cose poco intelligenti”. La reazione I Punkcake continuano a creare discussioni a X Factor e nella puntata del 21 novembre, dopo la loro esibizione, c’è stato uno scontro acceso tra Achille Lauro e Jake La Furia. Quest’ultimo ha accusato il collega di fare interventi con il solo scopo di accattivarsi i presenti in studio: “Ti parac*li il pubblico per portare acqua al tuo mulino. Il tuo Senato ti sta dicendo basta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Al quinto Live di X Factor, i Punkcake si confermano tra i concorrenti più divisivi del talent, sia per le discussioni che sono in grado di generare tra i giudici che tra il pubblico a casa. Dopo la loro esibizione, in cui hanno cantato per la prima volta l'inedito Gloom, c'è stato uno scontro acceso tra Achille Lauro e Jake La Furia. Quest'ultimo, ha accusato il collega di fare interventi con il solo scopo di accattivarsi i presenti in studio e portare acqua al suo mulino, ossia ai Patagarri, che come i Punkcake sono soliti esibirsi con pezzi relativi perlopiù a un singolo genere musicale: "Ti parac*li sempre il pubblico e lo prepari a gridare per i tuoi artisti", gli ha urlato. Ecco cosa è successo.

Perché Jake La Furia e Achille Lauro hanno discusso a X Factor

Durante l'esibizione dell'inedito Gloom, i Punkcake hanno "schierato" come cantante Sonia, l'unica ragazza della band, dimostrando di essere capaci di scambiarsi i ruoli a vicenda tra chi suona e chi canta. Jake La Furia ha apprezzato in modo particolare la scelta: "Finalmente un bel singolo per le radio. Questi sono i Punkcake che fanno i Punkcake, è un singolo perfetto per loro, sono rimasto piacevolmente stupito perché penso sia un pezzo molto più adulto, punk e profondo di quello che avrebbe potuto essere una scelta più sul pop punk che va tanto adesso. Mi piace anche il fatto che siate tutti intercambiabili, è una roba fighissima".

Una volta presa la parola, Achille Lauro ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del rapper: "Jake ha sottolineato che sia un brano per le radio, ho due domande per lui perché voglio avere delle risposte. Loro nel mercato discografico come me li collochi? Nel mercato estero?", riferendosi al fatto che lui spesso critichi ai suoi concorrenti di non avere una precisa collocazione nel panorama discografico. "Li colloco malissimo", ha ribattuto Jake. Lauro ha quindi continuato il suo discorso: "L'altra domanda è, i Punkcake fanno i Punkcake, okay. E i Patagarri che fanno i Patagarri?". La risposta, in questo caso, è stata meno diplomatica:

Quando c'è stato da dire delle cose ai Punkcake sono state dette anche a loro, ma hanno variato molto di più dei Patagarri, hanno rischiato, hanno cantato tutti a giro e hanno fatto diversi tipi di punk. Alle mie orecchie e a alle orecchie di tutti quelli che sono seduti a questo tavolo non sono mai suonati nella stessa maniera.

"Ti parac*li il pubblico per portare acqua al tuo mulino"

A quel punto, Giorgia ha dato la parola a Manuel Agnelli, che lavora con i Punkcake nel corso di questa edizione, che ha fatto notare a Lauro che quanto detto sul mercato estero fosse privo di senso "perché ci sono band internazionali che producono generi simili e stanno ottenendo risultati soddisfacenti". Jake La Furia, allora, ha rincarato la dose contro il collega: "Hai fatto la solita parac*lata per portare l'acqua al tuo mulino, ma non hai detto una cosa musicale e nemmeno una cosa tanto intelligente visto che parlavamo dei Punkcake, sei come al solito intervenuto sopra agli altri per portare l'acqua ai tuoi artisti, questo è quello che hai fatto. Ti parac*li sempre il pubblico e lo prepari a gridare per i tuoi artisti". Il cantante non ha abbandonato la discussione, continuando a sostenere che anche i Patagarri meritano rispetto artistico, perché secondo lui variano genere proprio come i concorrenti di Agnelli. Sentendo il pubblico rumoreggiare, però, il rapper ha concluso: "Lauro, il tuo Senato ti sta dicendo basta, io farei basta".