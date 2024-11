video suggerito

X Factor 2024, Lowrah eliminata: cosa è successo nella quinta puntata dei live Il quinto live di X Factor 2024 si è chiuso con una pesante eliminazione che riduce il gruppo in vista della semifinale. Tante emozioni nel corso della puntata, con i Coma_Cose ospiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È andata in onda giovedì 21 novembre la quinta puntata dei Live di X Factor, il talent show in onda su Sky e in streaming su NOW tutti i giovedì-. Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana, i sette concorrenti rimasti in gara hanno finalmente l'opportunità di presentare i loro inediti. La puntata si è aperta con un medley di Giorgia e Paola Iezzi, tra Vogue e Music di Madonna e I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) di Whitney Houston. Ospiti speciali sono stati i Coma_Cose, mentre a fine puntata un'altra concorrente ha dovuto salutare X Factor: Lovrah è stata eliminata. Ecco cosa è successo nella puntata ce verrà riproposta su Tv8 in replica la prossima settimana.

Chi è uscito a X Factor nella puntata di giovedì 21 novembre

Dopo la doppia eliminazione della scorsa puntata con i The Foolz della squadra di Jake La Furia e con Danielle del team di Manuel Agnelli, che hanno dovuto abbandonare la gara, ieri sera è stata la volta del quinto live di X Factor. Una puntata ricca di emozioni strutturata come sul classico modello delle due manche. Nella prima gli artisti sono saliti sul palco con i loro inediti, mentre nella seconda della serata gli artisti sono tornati sul palco esibendosi in base alle assegnazioni dei giudici. Per il team di Manuel Agnelli Mimì ha cantato Lilac Wine e Punkcaake Maps, mentre per la squadra di Jake La Furia Francamente è salita sul palco con Believe di Cher. Per quanto riguarda Achille Lauro, Lorenzo Salvetti si è esibito sulle note di Tango, Les Votives su quelle di You Know I’m No Good e I Patagarri hanno cantato Tu vuò fa l’americano. Lowrah del team di Paola Iezzi è salita sul palco con Hollaback Girl di Gwen Stefani. Alla fine di ogni manche, come sempre, due candidati al ballottaggio finale, che in questo caso sono stati Lowrah e Punkcak. La prima si è esibita in Someone you loved, mentre i Punkcake in I’m Scum. Alla fine Lowrah ha dovuto lasciare X Factor.

Coma_Cose ospiti del quinto Live di X Factor

In semifinale sono arrivati, quindi, Lorenzo Salvetti, Francamente, I Patagarri, Mimì, Les Votives. E anche i Punkcake dopo aver vinto al ballottaggio. La prossima settimana è previsto quindi il penultimo atto di questa edizione, prima della finale che quest'anno andrà in scena nell'inedita location di Piazza del Plebiscito, a Napoli, il 5 dicembre. Se la scorsa settimana erano stati ospiti di X Factor i Negramaro, nella puntata del 21 novembre i Coma_Cose sono saliti sul palco. Nel corso della semifinale di giovedì 28 novembre, sarà ospite Gazzelle, come annunciato da Giorgia durante la puntata di ieri.