video suggerito

Jake La Furia recupera il portafogli durante la conferenza di X-Factor, l’aveva perso in aeroporto a Napoli Il rapper recupera il portafogli smarrito in aeroporto durante la conferenza stampa della finale di X Factor a Napoli. Il momento ironico: “Proprio adesso che avevo già bloccato tutte le carte”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Napoli, città di contraddizioni e di miracoli. Lo sa bene Jake La Furia che si è ritrovato, durante la conferenza stampa della finale di X Factor, in una scena degna di un film della tradizione (scegliete voi se Eduardo oppure Totò). L'ex Club Dogo ha raccontato di aver perso il portafogli in aereoporto e ha fermato la conferenza stampa quando, salvifica, si è avvicinata il suo ufficio stampa con il prezioso effetto personale recuperato. La battuta di Jake La Furia: "Proprio adesso che avevo già bloccato tutte le carte". Scattano gli applausi in sala.

Il momento ironico in conferenza stampa

Jake, incredulo, ha raccontato l’accaduto davanti a una sala piena di giornalisti che, dopo il suo racconto, sono esplosi in un applauso caloroso. “Proprio adesso che avevo già bloccato tutte le carte,” ha esclamato il rapper, fermando la conferenza con una battuta a metà tra rassegnazione e comicità. Aveva perso il portafogli sull’aereo, ma grazie a un intervento rocambolesco del suo ufficio stampa, l’oggetto è stato recuperato in tempo record. E non poteva che accadere a Napoli, città dove perdere qualcosa non significa mai davvero perderlo per sempre.

Il bilancio di Jake La Furia a X Factor

Nel corso della conferenza, il conduttore Alessio Viola ha spinto Jake La Furia a parlare del suo percorso come giudice: "C'è stato un prima e un dopo Jake La Furia per X Factor", ha detto il conduttore. La replica del rapper:

Partecipare a un programma del genere che diventa forte emotivamente parlando. Ti ci appassioni alle storie dei ragazzi, siamo diventati amici tra noi, ci siamo rispettati. Non so se c'è stato un prima e un dopo Jake per il programma, un po' credo di sì. Prima mi conoscevano i ragazzini, adesso anche le signore. La maggior parte delle persone che non mi conosceva bene, m'ha detto: "Ho scoperto che sei simpatico". Ora c'è molta meno gente che mi odia, che non è male.