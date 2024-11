video suggerito

I Punkcake si spogliano come i Maneskin a X Factor 2024, Jake La Furia sul frontman Damiano: “Fai sch*fo” Nella terza puntata dei Live di X Factor 2024, i Punkcake si sono spogliati in diretta tv e sui social c’è chi azzarda il paragone tra il frontman Damiano Falcioni e Damiano David dei Maneskin. Deciso il commento di Jake La Furia: “Fate veramente sch*fo, è tutto marcio come deve essere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Dai Les Votives ai The Foolz, le band di X Factor 2024 si stanno affermando come protagoniste dei Live Show. Nella puntata del 7 novembre, in cui è stata eliminata la cantante EL MA di Jake La Furia, a colpire i giudici è stata l'esibizione dei Punkcake. I cinque, che fanno parte della squadra di Manuel Agnelli, si sono presentati sul palco dell'Allianz Cloud Arena con un outfit a dir poco particolare. I musicisti vestivano i panni di una suora, un'infermiera sexy, una cat girl e un poliziotto. Ciliegina sulla torta il frontman Damiano Falcioni, che sembrava indossare l'outfit più sobrio: uno smoking nero. Durante il ritornello, però, si è spogliato quasi del tutto, rimanendo con un body striminzito leopardato. L'esibizione ha lasciato attoniti gli spettatori, diventando virale in poche ore e sui social agli utenti è parso lampante il paragone con Damiano David, che proprio a X Factor realizzò con i Maneskin un'esibizione simile nel 2017, cantando "Kiss This". Jake La Furia: "Fate veramente sch*fo, è tutto marcio come deve essere".

I Punkcake come i Maneskin a X Factor 2017

Introducendo la loro esibizione, Manuel Agnelli aveva lasciato intendere che la band avrebbe in qualche modo puntato sul "sex appeal": "Credete che i Punkcake siano sexy?", aveva detto. E anche il pezzo scelto per la serata a tema musica dance, "Do Ya Think I'm Sexy" di Rod Stewart, andava proprio in quella direzione. Durante il ritornello, Damiano Falcioni ha strappato in un colpo solo il suo abito nero, e per tutto il resto della canzone è rimasto in un body leopardato molto attillato, mettendo in bella mostra il lato b. Sui social, l'esibizione è subito diventata virale: immediato l'accostamento degli utenti all'esibizione di Damiano David, leader dei Maneskin, nel 2017. La stessa produzione dello show targato Sky ha pubblicato un post a riguardo scrivendo come didascalia: “Il destino dei Damiano a X Factor".

In realtà, come spiegato dai ragazzi al termine della loro performance all'Allianz Cloud di Milano, non c'è mai stato l'intento di imitare i Maneskin, che sei anni fa avevano lavorato proprio con Agnelli: "Tutto è partito da Manuel con uno scherzo, mi ha detto ‘Te a un certo punto ti spogli e rimani nudo davanti a tutti’. E io: ‘sì!’", ha spiegato il frontman.

La reazione dei giudici

Al termine dell'esibizione, i giudici hanno espresso il loro parere a riguardo. Il primo è stato Jake La Furia che, rivolgendosi proprio a Falcioni, ha detto: "Fai veramente sch*fo, secondo me era anche difficile questo pezzo da cantare. La performance incredibile, tutto bello, tutto forte, tutto marcio come deve essere". Tra i commenti più attesi quello di Achille Lauro, che a Sanremo nel 2020 scelse di usare un espediente simile cantanto "Me ne frego": "Anche io mi sono spogliato in diretta televisiva, posso solo dire una cosa: per me è geniale". Ultimo, ma non per importanza, il parere di Manuel Agnelli:

Questo è l'X Factor, questo è fare una roba completamente improbabile. Chiunque altro sarebbe caduto in un burrone e invece voi ci siete riusciti. X Factor non vuol dire cantare bene o essere intonati, vuol dire cantare con carattere. Siete degli artisti, fate spettacolo senza recitare. Vi divertite e ci divertite senza pensare alla gara.