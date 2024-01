Il dj Black Coffee, vincitore di un Grammy, è stato ferito in un incidente aereo Il dj sudafricano Black Coffee è stato coinvolto in un “grave incidente aereo” che gli ha causato alcune ferite, ma per l’artista sta bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il dj Black Coffee (ph Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy)

Con un comunicato postato sui suoi social, il dj sudafricano Black Coffee ha comunicato di essere stato coinvolto in un grave incidente aereo che, per fortuna, è finito solo con ferite il musicista, benché le conseguenze avrebbero potuto essere più gravi. L'incidente è avvenuto mentre il dj era in volo verso un locale di Mar de Plata in Argentina, dove avrebbe dovuto esibirsi poche ore dopo: "Black coffee è stato coinvolto in un grave incidente di viaggio mentre era su un volo diretto verso il suo show in programma a Mar del plata. L'incidente ha provocato complicazioni impreviste e gli ha lasciato alcune ferite".

Il dj fortunatamente sta bene, le sue condizioni di salute sono buone nonostante, stando a quanto avrebbe dichiarato il locale ad alcuni media locali, Black Coffee abbia subito "forti colpi al corpo": "Cari fan argentini, Black Coffee si rammarica di informarvi che a causa di una grave turbolenza aerea sul suo aereo privato da Florianopolis a Mar del Plata, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto Aeroporto di Montevideo. Ha subito forti colpi al corpo e in questo momento si trova in una clinica della stessa città sotto osservazione" si legge nella nota stampa del club riportato da alcuni media argentini.

La nota stampa del dj sudafricano continua così: "Possiamo confermare che sta ricevere il meglio possibile consultazione medica ed è circondato da una famiglia e un team che sostengono. Nel rispetto della sua privacy chiediamo gentilmente comprensione e pazienza da parte dei media e dei suoi fan. Nonostante le sfide presentate, il caffè nero è ottimista e si riprende bene! Non vede l'ora di tornare con te tutto molto presto". L'aereo su cui viaggiava l'artista, che volava da Florianopolis, in Brasile, è stato costretto a un atterraggio di fortuna a Montevideo, in Uruguay, ma nonostante i problemi, "Black Coffee è ottimista e si sta riprendendo" come ha scritto il suo team su X del dj che ha vinto un Grammy nella categoria album dance/elettronico nel 2022.