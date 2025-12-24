I trend musicali del 2025: dalla febbre Lucio Corsi a Bam Bam e Laszlo De Simone, fino a L’amore non mi basta

Lucio Corsi, Andrea Laszlo De Simone ed Emma Marrone, via Getty Images

Anche quest'anno gli utenti di TikTok Italia hanno avuto il loro da fare: la musica italiana, infatti, è stata al centro della narrazione sulla piattaforma, con trend più o meno legati al significato del brano. Poi c'è stata anche la rinascita di brani del passato: basti pensare alla più recente riscoperta di Emma Marrone e della sua "L'amore non mi basta". Si è passati dalla rivelazione di autori come Lucio Corsi, grazie a "Volevo essere un duro" al Festival di Sanremo 2025, alla successiva esplosione di "Espresso Macchiato" di Tommy Cash, diventato uno dei tormentoni dell'Eurovision Song Contest 2025.

Come Sanremo 2025 ha influenzato i trend di TikTok

Ma facciamo un passo indietro: Lucio Corsi non è l'unica sorpresa del Festival, anzi. Tra i brani della kermesse con il maggior successo sulla piattaforma cinese c'è sicuramente la coppia formata da Giorgia e Settembre, rispettivamente con "La cura per me" e "Vertebre", riproposta anche durante la finale di Sarà Sanremo 2025. Senza dimenticare "Cuoricini", il lascito dei Coma_Cose che si sarebbero divisi dopo pochi mesi: la canzone non solo ha raggiunto la testa delle classifiche delle rotazioni radiofoniche, ma grazie alla settimana della moda milanese ha raggiunto anche l'ex adult star Mia Khalifa, senza dimenticare le coreografie del ballerino spagnolo Carlo Diaz per "Chiamo io, chiami tu" di Gaia.

Le polemiche per "Espresso Macchiato" di Tommy Cash e il successo di "Anxiety" di Doechii

Passano solo poche settimane ed "Espresso Macchiato" di Tommy Cash diventa l'elemento di racconto più polarizzante della musica italiana. Un momento di pura goliardia che sembra trasformarsi anche in un dibattito politico, con l'intervento del senatore leghista Gian Marco Centinaio sul testo della canzone: "Also, mi casa very grandioso, mi money, numeroso, I work around the clocko that's why I'm sweating like a mafioso". Nello stesso periodo veleggiava anche "Bianca" di Rrari Dal Tacco, ma soprattutto "Messy" di Lola Young, senza dimenticare "Anxiety" di Doechii, che da lì a poche settimane sarebbe stata una delle protagoniste ai Grammy Awards 2025.

I tormentoni estivi su TikTok: si parte da Alfa con Manu Chao in "A me mi piace"

L'arrivo dell'estate, come nel 2024, non ha presentato un tormentone in grado di autodefinirsi nel calderone dei brani estivi. La sorpresa, lo scorso anno, era arrivata grazie a "Rossetto e caffè" di Sal Da Vinci e il suo successo su TikTok. In maniera simile, ma distante dai numeri conseguiti dall'autore napoletano prossimo concorrente al Festival di Sanremo, anche quest'anno TikTok ha indirizzato il pubblico in più direzioni. C'è chi si è fatto coinvolgere nella trasformazione di Alfa con "A me mi piace", rielaborando il brano originale di Manu Chao in collaborazione con lui.

La sorpresa Andrea Laszlo De Simone con "Fiore mio" e la #vitalenta

O c'è chi si è fatto ancora una volta conquistare dall'urban con "Halo" di Samurai Jay o "Yamal" di Le-One. Proprio l'autore salernitano è stato uno dei prospetti più interessanti del 2025 nella nuova tradizione urban, con "Diego", uscita lo scorso novembre. C'è chi ha invece sorpreso tutti: stiamo parlando di Andrea Laszlo De Simone, che anche grazie alla connessione con il concetto di #vitalenta, esploso in estate su TikTok, ha vissuto una riscoperta incredibile. Diventa infatti la "Song of the Summer 2025" per TikTok, nello stesso momento in cui "Andrea non ha TikTok", come ha svelato Daniele Citriniti, manager dell'artista, in un'intervista di Marta Blumi Tripodi su Rockol.

La meteora sinti Banfy con Bam Bam

"Fiore mio" ha dovuto "combattere ardentemente" anche con "Dame un grr" del duo rumeno composto da Fantomel e Kate Linn, con "Désolé" di Anna e la doppia presenza di Luché con "Nessuna" e "Ginevra". Al tramonto dei mesi estivi è invece arrivato uno dei brani più virali del 2025: forse il compimento estremo della partecipazione del pubblico al successo di un artista semisconosciuto. Stiamo parlando di "Bam Bam" di Banfy e Sheridan, in grado di raccogliere oltre 25 milioni di streaming su Spotify e diverse centinaia di migliaia di video con il brano in sottofondo su TikTok.

Dai collettivi AI allo showman Tony Pitony con "Culo"

Tutto questo ci accompagna all'ultima parentesi dell'anno, dalle sorprese arrivate fino al palco di Sanremo 2026 fino ai ritorni storici del 2013. Prima di tutto questo, però, è impossibile non sottolineare come anche la musica prodotta con AI abbia raggiunto una grande fetta di pubblico: ne sono l'esempio il collettivo Cantoscena, ma anche il progetto Grose, in cui è presente la creator Giuliana Florio. Una deriva demenziale che aveva fatto breccia nell'ascolto passivo, mentre si è trasformata in un punto di forza espressivo in Tony Pitony. Uno dei personaggi maggiormente polarizzanti degli ultimi mesi nel panorama musicale italiano, trovatosi più volte 1° in classifica nella Viral 50 di Spotify Italia con "Culo".

La favola Eddie Brock con "Non è mica te" e il ritorno di "L'amore non mi basta" di Emma Marrone

Ma arriviamo alle battute finali, alle canzoni e agli amori che sanno creare una frattura del sistema. Ne è l'esempio più nitido Eddie Brock, un cantautore romano che ha fatto della tenacia il suo punto di forza e di "Non è mica te" il suo inno. La continua riproposizione del brano su TikTok da parte di Brock ha inizialmente scatenato ricondivisioni non solo romantiche, ma anche legate alla nostalgia calcistica. Un elemento che, soprattutto nelle ultime settimane, è ritornato grazie a Emma Marrone e alla sua "L'amore non mi basta". Un cerchio lungo 12 mesi in cui TikTok, se mai possibile, è diventato ancora di più lo strumento più democratico per il successo o per la rinascita di un brano: un cortocircuito che si appoggia sistematicamente su una struttura assente e che si ricrea diversamente in ogni circostanza.