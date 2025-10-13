I rapper criticano Faneto, accusato di violenze dall’ex fidanzata, e spunta un video in cui viene aggredito

Faneto e Artie5ive

Dopo che l'ex compagna del rapper Faneto, Alessandra, lo ha accusato pubblicamente di violenze e minacce, alcuni cantanti hanno luto esprimere solidarietà alla cantante sui propri social. Domenica 12 ottobre, infatti, alcune storie e messaggi della donna hanno denunciato le violenze subite dal cantante, in un video la si vede chiusa in bagno mentre lui le urla da fuori. "Litigavano in modo brutto in tour" dice il rapper Artie5ive che però spiega di non essersi mai accorto che la situazione degenerasse tra le mura di casa: "Le storie le ho messe perché nessuna donna può passare ciò che ho passato io, l'ho coperto per mesi e mesi ma dopo continue minacce" ha scritto. Intanto sui social gira un videoche mostra alcuni ragazzi picchiare il rapper mentre è nella sua auto.

"Se state passando situazioni di violenza domestica, di abusi o minacce vi chiedo di rivolgervi ad amici famigliari e alle persone e gli organismi di competenza che vi possano aiutare" ha scritto Artie5ive uno dei rapper più conosciuti tra quelli della nuova generazione, che assieme a Faneto ha firmato il feat in Billionaire Boys, canzone di Nicki Savage il quale a sua volta ha postato il messaggio "Le donne non si toccano". Faneto – il cui vero nome è Valentin Antonio Segura – fa parte dell'etichetta Trenches Records di Rondodasosa che ha comunicato che i proventi delle sue canzoni a organizzazioni che aiutano le vittime di violenza sulle donne.

Arti5ive spiega che con Faneto si vedeva molto poco e soprattutto nell'ultimo anno si erano incontrati molto poco: "Non ho mai saputo niente di loro, se non che litigavano in modo brutto in tour" scrive il rapper che racconta di aver telefonato alla donna per sapere come stesse "cercando nel mio piccolo di farla sentire ascoltata e farla stare tranquilla". Il rapper, quindi, scrive di condannare qualunque forma di violenza su una donna: "Non ho mai alzato le mani a nessuna ragazza. Così mi é stato insegnato da mia madre" e ai violenti dice: "Per chi invece ha tendenze di questo tipo, parlatene con uno psicologo e curatevi, ne va del bene nostro e dei nostri figli".

Tra coloro che si sono esposti, oltre a Artie5ive e Nicky Savage c'è anche El Matador Mc che ha voluto complimentarsi con "la ragazza che ha avuto il coraggio di esporsi, non è mai facile chi ci è passato lo sa, ti siamo vicini" mentre Aka7even ha scritto che "Nessuno ha il diritto di toccarti senza il tuo consenso. L'amore non fa paura. L'amore non invade. Il vero amore non ti costringe, non ti afferra, non ti impone. Ti chiede il permesso, ti ascolta, ti rispetta. Sempre" e Albe, uno dei cantanti usciti dalla scuola di Amici, ha detto: "La gente deve conoscere l’inutilità di certi ‘cantanti' inutili, piccoli, subdoli". In questo momento Faneto ha chiuso il suo profilo Instagram.

Alessandra, l'ex fidanzata del rapper lo ha accusato di violenze, minacce e stalking, postando messaggi e video che mostrano anche lividi sul volto. Il rapper avrebbe anche causato un incidente d'auto mentre era sotto effetto di psicofarmaci e alcol in cui avrebbe provocato la morte del cane dell'ex fidanzata e in un messaggio che le ha inviato si è assunto la responsabilità. La donna, poi, ha postato anche un messaggio in cui la minaccia: "Ricordati che morirai, ma prima sarai sco**ta da tutti i miei amici". Sui social, intanto, sta girando un video che mostra alcuni ragazzi che lo intercettano mentre è nella sua auto parcheggiata e lo prendono a calci e pugni: il video, postati dal rapper 500Tony, mostra che tra coloro che aggrediscono Faneto ci sono alcuni rapper milanesi della zona 4.