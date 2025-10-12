Faneto accusato di violenze, la ex del rapper mostra i lividi e i messaggi: “Ricordati che morirai”

La ragazza racconta sui social gli abusi, fisici e verbali, che avrebbe subito dal rapper: “Non voglio più tacere”. L’etichetta discografica prende le distanze, Faneto al momento non ha fornito spiegazioni.

Esplode un nuovo caso nel mondo della musica urban italiana. Il nome di Faneto, artista molto seguito nella scena trap, è finito al centro di una bufera dopo le accuse pesantissime lanciate dalla sua ex fidanzata, Alessandra, che sui social ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti. Con una serie di post e storie su Instagram, la ragazza denuncia presunte violenze fisiche e psicologiche, minacce e intimidazioni che sarebbero iniziate durante la relazione e continuate anche dopo la rottura.

Il racconto della ex: “Lividi, minacce e paura”

In una serie di storie e post pubblicati su Instagram, la ragazza ha mostrato foto e video con segni sul corpo, che attribuisce a presunte aggressioni subite durante la relazione. "Non voglio più avere paura, voglio far sentire la mia voce", scrive lei, che parla anche di minacce e pressioni ricevute dopo la fine del rapporto. Tra i messaggi mostrati ce ne sarebbero alcuni in cui il rapper — secondo il suo racconto — le avrebbe intimato di cancellare contenuti compromettenti. In un altro, le parole sarebbero ancora più gravi: “Ricordati che morirai, ma prima sarai sco**ta da tutti i miei amici”.

In una delle storie pubblicate, Alessandra spiega le ragioni per le quali ha deciso di mostrare questi documenti pubblici: "Le storie le ho messe perché nessuna donna può passare ciò che ho passato io, l'ho coperto per mesi e mesi ma dopo contonue minacce, anche dopo averlo lasciato e denunciato, mi sono rotta il caz*o ed è il momento di far valere la mia voce come quelle di tante altre donne che hanno ancora paura di ratti del genere e non riescono". Tra i contenuti ha pubblicato anche un video nel quale lei è chiusa in bagno e dall'esterno qualcuno, presumibilmente l'ex, la insulta.

L'incidente e la morte del cane

Alessandra sostiene anche che durante un episodio di guida sotto l’effetto di sostanze ci sia stato un incidente in cui sarebbe morto il loro cane, e che, da quel momento, la situazione sarebbe precipitata. Nello screen successivo, a riprova di questa presunta ricostruzione ci sarebbe un messaggio dello stesso Faneto, in cui ammetterebbe le sue responsabilità rispetto all'incidente.

Le denuncia alle autorità e la reazione della casa discografica

In poche ore la storia è diventata virale. Migliaia di utenti hanno espresso solidarietà alla ragazza, mentre altri chiedono che vengano chiariti i fatti. Creator, influencer e altri artisti hanno condiviso il suo sfogo, trasformando la vicenda in un caso nazionale. Nel frattempo, la casa discografica di Faneto, come riportato dal Messaggero, ha annunciato di voler donare i proventi delle sue canzoni a organizzazioni che aiutano le vittime di violenza sulle donne, prendendo le distanze dal rapper. La ex fidanzata dichiara di aver sporto denuncia e di possedere prove documentate delle violenze. Faneto, per il momento, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sul caso.