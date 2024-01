I Rage Against the Machine non suoneranno più dal vivo: le parole di Brad Wilk sullo stop ai tour I rage against the machine non faranno più concerti, come confermato dal batterista Brad Wilk. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

RATM (Ethan Miller:Getty Images)

I Rage Against the Machine hanno confermato che non suoneranno più dal vivo: lo ha ribadito il batterista della band americana Brad Wilk e la band lo ha praticamente confermato condividendo sui social un articolo di Blabbermouth che riprendeva le sue parole in cui si confermava che i RATM "non saranno più in tour né suoneranno dal vivo". I RATM sono una delle band che hanno scritto pagine importanti per il Crossover degli anni '90, pubblicando canzoni come "Killing in the name", "Guerrilla Radio", "Bulls on parade", "Sleep now in the fire" e "Bombtrack" segnando un periodo anche grazie al loro impegno politico che è proseguito anche successivamente con le carriere soliste di alcuni dei componenti, come Tom Morello.

Wilk ha annunciato la notizia con un post su Instagram, in cui ribadiva la non volontà di continuare a tenere concerti: "So che molte persone stanno aspettando che annunciamo le nuove date del tour per tutti i concerti cancellati dei RATM – ha detto il batterista -. Non voglio vincolare ulteriormente le persone o me stesso. Quindi, anche se ci sono state alcune comunicazioni secondo cui ciò potrebbe accadere in futuro… voglio farvi sapere che i RATM (Tim, Zack, Tom e io) non saremo più in tour o suoneremo dal vivo" ha detto il musicista chiudendo la discussione: "Mi dispiace per quelli di voi che stavano aspettando che ciò accadesse. Avrei voluto davvero che succedesse".

Proprio lo scorso anno i Rage Against the Machine, band formata oltre che dal batterista anche da Zack de la Rocha (voce), dal bassista e corista Tim Commerford (basso) e da Tom Morello (chitarra), è stata inclusa nella Rock And Roll Hall of Fame dopo che i cinque tentativi precedenti erano falliti: i problemi della band erano evidenti e manifesti quando a presentarsi alla cerimonia è stato il solo Morello. I RATM hanno pubblicato solo quattro album durante la prima parte della loro carriera, quella che va dal 1991 al 200, quando si fermarono prima di riunirsi dal 2007 al 2011 e per l'ultima volta nel 2019 per una serie di concerti interrotti a causa del Covid.