I Music Awards 2026 festeggiano 20 anni all’Arena di Verona: quando e come acquistare i biglietti

Carlo Conti e Vanessa Incontrada ai Music Awards 2025

Il 2026 sarà un anno speciale per i Music Awards che raggiungono il traguardo delle venti edizioni. Nati nel 2007, i premi sono diventati nel tempo uno degli appuntamenti più attesi della musica italiana, capaci di raccontare – attraverso premi, performance e numeri – l’evoluzione dell’intero panorama musicale nazionale. Gli organizzatori hanno deciso di festeggiare questo anniversario con un doppio evento, due serate evento che si terranno venerdì 18 e sabato 19 settembre 2026 (a partire dalle 20.30), all'Arena di Verona, luogo simbolo della musica italiana (da qualche anno anche quella pop, oltre all'Opera), da anni teatro della manifestazione. Sarà, infatti, la sedicesima volta che l’anfiteatro romano accoglierà artisti, band e il pubblico dell'evento che lo scorso anno fu presentato da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che potrebbero essere riconfermati anche per il 2026.

I Music Awards 2026 celebrano vent’anni di musica all’Arena di Verona

In quasi vent’anni di storia, sul palco dei Music Awards si sono alternati oltre 600 artisti e sono stati consegnati più di 1000 premi: cifre che sottolineano un'industria in continuo movimento. Dai primi riconoscimenti per i soli album ai successi digitali dei singoli, fino ai premi per tour ed eventi live, la manifestazione ha cercato, negli anni, di adattarsi ai tempi e alle nuove modalità di fruizione della musica. Oggi vengono celebrati gli album e i singoli certificati Oro, Platino e Multiplatino da FIMI/NIQ, oltre ai live che superano le cento, duecento e trecento mila presenze, certificati SIAE.

Biglietti e prevendite per le due serate-evento

Nel corso degli anni i Music Awards hanno anche saputo farsi specchio dei tempi. Emblematica l’edizione 2020, quando – nel pieno della pandemia – la cerimonia si trasformò in un grande evento benefico per sostenere i lavoratori dello spettacolo, dimostrando che la musica resta sempre un punto di riferimento, anche nei momenti più difficili. Per coloro che vorranno celebrare questo anniversario, le prevendite ufficiali partono oggi, martedì 4 novembre, alle ore 16 su TicketOne e nei punti vendita abituali. Un'occasione per assicurarsi un posto nelle due notti che celebreranno la storia e il futuro della musica italiana, in uno degli scenari più iconici del Paese. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito di Friends & Partners.