I funerali di Ozzy Osbourne saranno accompagnati da un corteo di fan da tutto il mondo

Ozzy Osbourne, morto il 22 luglio all'età di 76 anni, sarà sepolto a Birmingham, sua città natale, il 30 luglio. Il funerale si terrà prima in forma privata esclusivamente per la famiglia, ma dopo il feretro sarà accompagnato da migliaia di fan che potranno seguirlo in processione lungo la strada centrale della città. La BBC ha rivelato che il carro funebre dell'ex Black Sabbath sfilerà per la città raggiungendo anche la panchina della band dove migliaia di persone hanno lasciato fiori, messaggi, foto e ricordi e gli si potrà dare un ultimo saluto. Il cantante, quindi, sarà ancora una volta circondato da chi in questi decenni ha fatto sì che la sua musica diventasse un classico nella discografia mondiale.

Le parole del Sindaco di Birmingham: "Ha reso famosa la città"

Il Sindaco di Birmingham Zafar Iqbal ha detto di voler rendere omaggio "a una delle più grandi leggende viventi di Birmingham" sottolineando come Ozzy abbia reso famosa sia la città che il suo quartiere natale, quello di Aston mettendole sulla mappa della musica mondiale. Il Sindaco, inoltre, si è anche messo in fila – continua la BBC che lo ha intervistato – per firmare il libro di condoglianze e nel contempo poter parlare con i fan dell'artista sottolineando l'amore che questi hanno dimostrato per Ozzy Osbourne e la sua famiglia". Poche settimane prima delle sua morte, il cantante – malato di Parkinson – aveva tenuto l'ultimo concerto, quello d'addio, "Back to the Beginning" con un cartellone che prevedeva anche Merallica, Aerosmith e Guns N Roses.

Come seguire i funerali di Ozzy Osbourne

Sono tantissime le persone arrivate in città da tutto il mondo per dare un ultimo saluto a una delle icone del rock mondiale, la BBC racconta di fan venuti dagli Stati Uniti, dal Messico e da altri Paesi europei. La strada in cui passerà il corteo sarà chiusa al traffico a partire dalle 7 del mattino di mercoledì e tutto il traffico sarà deviato su altre strade. Per chi non potrà essere presente alla commemorazione a Birmingham sarà possibile comunque seguire tutto in streaming dal luogo in cui è situata la panchina della band, mentre un libro di condoglianze è stato messo al Birmingham Museum and Art Gallery.