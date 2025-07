È morto Ozzy Osbourne, il frontman dei Black Sabbath aveva 76 anni

Ozzy Osbourne, la leggendaria voce dei Black Sabbath e icona dell'heavy metal, si è spento oggi, 22 luglio 2025, all'età di 76 anni. Meno di tre settimane fa il suo ultimo concerto prima del ritiro dalle scene.

L'annuncio della scomparsa di Ozzy Osbourne

Nel comunicato diffuso dalla famiglia del cantante, si legge: "Con profonda tristezza, più di quanto le parole possano esprimere, dobbiamo annunciare che il nostro amato Ozzy Osbourne è venuto a mancare questa mattina". E ancora: "Era con la sua famiglia, circondato dall'amore. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della nostra famiglia in questo momento difficile". L'artista, scomparso all'età di 76 anni, lascia la moglie Sharon e i figli Aimee, Kelly, Jack e Louis.

La carriera di Ozzy Osbourne, pochi giorni fa l'ultimo concerto con i Black Sabbath

Al secolo John Michael Osbourne, nato il 3 dicembre 1948 a Birmingham, Ozzy fu il frontman dei Black Sabbath (che inizialmente aveva scelto di chiamarsi Polka Tulk Blues Band). Il sodalizio iniziato nel 1968, però, finì nel 1979 con l'estromissione del cantante che decise di intraprendere una carriera da solista. Blizzard of Ozz, il suo primo album, ottenne un enorme successo e fu certificato cinque volte disco di platino negli Stati Uniti. In seguito pubblicò altri undici album in studio, l'ultimo dei quali, Ordinary Man, uscì nel 2020. Uno degli episodi più controversi della sua carriera risale al 1982 durante un concerto nell' Iowa, quando l'artista staccò con un morso la testa di un pipistrello morto, credendo fosse un oggetto di scena. Fu poi ricoverato per precauzione e sottoposto a un vaccino contro la rabbia

Negli ultimi anni, Ozzy aveva affrontato una serie di problemi di salute: da un grave incidente in quad nel 2003, fino alla diagnosi di Parkinson nel 2020. Il 5 luglio 2025, a Villa Park (Birmingham), si era riunito per la prima volta dal 2005 con i membri originari dei Black Sabbath per il Back to the Beginning, un concerto d'addio che aveva visto la partecipazione di alcune delle figure più importanti del panorama metal.

"È da sei anni che sono bloccato, e non potete immaginare come mi sento" aveva detto al pubblico quella sera, facendo riferimento alle sue condizioni di salute, tra cui il Parkinson e i diversi interventi alla colonna vertebrale. E ancora: "Vi ringrazio dal profondo del cuore".