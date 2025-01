Gli Afterhours tornano in tour per i 20 anni di Ballate per piccole iene: come acquistare i biglietti

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Manuel Agnelli (LaPresse)

Sono passati 20 anni dall'uscita di Ballata per piccole iene degli Afterhours, uno degli album simbolo del rock italiano contemporaneo, quello che conteneva canzoni come La sottile linea bianca, Ballata per la mia piccola iena o Il sangue di Giuda. Uscito nel 2005 è l'ottavo album della band capitanata da Manuel Agnelli che per l'occasione ha annunciato sia una ristampa che avverrà la prossima primavera in un'edizione speciale in uscita per USM / Universal Music Italia a cui si aggiunge un tour che vedrà riunita la band originale, così a fianco del giudice di X Factor ci saranno anche Andrea Viti al basso, Dario Ciffo a violino e chitarra e Giorgio Prette alla batteria.

Come acquistare i biglietti

Per quanto riguarda i biglietti, questi saranno in vendita a partire dalle 14 di venerdì 24 gennaio su MC2Live.it, Vivaticket.com e i circuiti autorizzati. Agnelli ha raccontato così l'idea di tornare live: "Qualche mese fa, quando è emersa la possibilità di ripubblicare ‘Ballate per Piccole Iene' continuavo a raccogliere richieste di ascoltarlo di nuovo live, integralmente. È stato in quel momento che mi è venuta l'idea che suonarlo dal vivo, con la band di allora, avrebbe dato un senso più profondo al tutto. È bastata una telefonata ai compagni di strada di quella stagione. Dopo due ore, la band era di nuovo riunita. Questa è un po' la ‘magia' del progetto Afterhours. È stato così tante cose, ha avuto così tante formazioni, che ti permette di rimetterti in strada senza contattare la nostalgia ma solo energie nuove".

Tutte le date del tour per i 20 anni di Ballata per piccole iene

E così è stato approntato un tour di 16 date che partirà da Bologna il 26 giugno e proseguirà per tutta l'estate. Queste le date:

26.06 – Bologna – Sequoie Music Park

28.06 – Firenze – Anfiteatro Delle Cascine Ernesto De Pascale

02.07 – Genova – Balena Festival – Porto Antico

03.07 – Torino – Flowers Festival

06.07 – Roma – Roma Summer Fest – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea

08.07 – Milano – Carroponte

09.07 – Padova – Sherwood Festival

15.07 – Brescia – Brescia Summer Music – Arena Campo Marte

19.07 – Pordenone – Pordenone Blues & C. Festival

23.07 – Napoli – Noisy Naples Fest – Arena Flegrea

25.07 – Servigliano (FM) – NoSound Fest – Parco Della Pace

26.07 – Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay

01.08 – Cagliari – TBA

03.08 – Assisi (PG) – Rocca Maggiore

08.08 – Locorotondo (BA) – Locus Festival

13.08 – Zafferana Etnea (CT) – Anfiteatro Falcone e Borsellino