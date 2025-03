video suggerito

Festa del Papà 2025, le frasi di auguri più belle da dedicare il 19 marzo a San Giuseppe Domani, mercoledì 19 marzo, viene celebrata la Festa del Papà 2025. Abbiamo deciso di selezionare per voi le migliori frasi di auguri, citazioni famose anche per i papà che non ci sono più e per chi festeggia il proprio onomastico nel giorno di San Giuseppe.

Festa del Papà, 2025

Domani, mercoledì 19 marzo, si celebra la festa del Papà 2025: un'occasione per rendere omaggio a un pilastro fondamentale della famiglia. Una ricorrenza sviluppata attorno alla figura di San Giuseppe, padre putativo di Gesù, e al giorno del suo decesso. San Giuseppe viene rappresentato nel Vangelo di Matteo come "uomo giusto" e viene considerato patrono della Chiesa Cattolica, ma soprattutto protettore dei padri di famiglia. Abbiamo selezionato per voi le migliori frasi di auguri, citazioni famose ma anche messaggi brevi e commeventi da dedicare ai papà, anche a coloro che non ci sono più. Ma non solo, tra le frasi scelte, da Mahatma Gandhi ad Alessandro Baricco, ci sono anche quelle che celebrano l'onomastico nel giorno di San Giuseppe.

Festa del Papà, 2025

Auguri per la Festa del Papà 2025, frasi e citazioni famose per il 19 marzo

Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si brucino le dita. (Mahatma Gandhi)

Per quanto severo che sia un padre nel giudicare suo figlio, non sarà mai tanto severo come un figlio che giudica il padre. (Enrique Jardiel Poncela)

In quella severità, e in quell'assenza totale di dubbi, vi era quanto suo padre gli aveva insegnato dell'essere padri: che è saper camminare, senza mai voltarsi. (Alessandro Baricco)

Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza. (Umberto Eco)

Il vero padre è colui che apre il cammino con la sua parola, non colui che ti trattiene nella rete del suo rancore. (Christian Bobin)

Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un'altra persona: ha creduto in me. (Jim Valvano)

Festa del Papà, 2025

Le frasi di auguri più belle da dedicare a San Giuseppe 2024 per l'onomastico

San Giuseppe dia ai giovani la capacità di sognare, di rischiare e prendere i compiti difficili che hanno visto nei sogni. (Papa Francesco)

Giuseppe è, nella storia, l’uomo che ha dato a Dio la più grande prova di fiducia, anche davanti ad un annuncio così stupefacente. (Papa Benedetto XVI)

Oggi la Chiesa celebra San Giuseppe, patrono universale della famiglia. Auguri a tutti coloro che ne portano il nome e ai papà.

È san Giuseppe, umile custode di un tesoro prezioso, il modello da incarnare con sempre maggiore efficacia nel mondo di oggi. (Matteo Liut)

Tutti rendevano testimonianza a Gesù ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: "Non è il figlio di Giuseppe?" (Vangelo secondo Luca)

Festa del Papà, 2025

Le frasi più belle per il papà che non c'è più

Mi manchi molto e vorrei poterti abbracciare ancora una volta, ma so che sei sempre con me nel mio cuore e nei miei pensieri.

Anche se sei lontano, il tuo esempio continua a illuminare il nostro cammino. Buona festa del papà, papà.

Anche se sei andato via, il tuo amore per noi rimarrà per sempre. Buona festa del papà, papà, con tutto il nostro amore e la nostra riconoscenza.

Anche se sei stato portato via troppo presto, il tuo amore continua a vivere in noi. Buona festa del papà nel paradiso, papà, sei sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori.

Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me e per la tua famiglia, per i tuoi consigli, la tua guida e il tuo sostegno. Sei stato un padre meraviglioso e ti sarò sempre grato per tutto.