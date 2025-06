È morto lo scrittore inglese Frederick Forsyth, autore del best seller Il giorno dello sciacallo

video suggerito

È morto all'età di 86 anni lo scrittore britannico Frederick Forsyth, autore di romanzi thriller noti come Il giorno dello sciacallo. Ad annunciare la sua scomparsa è stato il suo agente, Jonathan Lloyd, che ha diffuso un comunicato nel quale si legge: "Siamo in lutto per la scomparsa di uno dei più grandi scrittori di thriller del mondo".

Dal giornalismo alla scrittura di best seller

La vita di Forsyth è stata particolarmente avventurosa. A soli 19 anni, infatti, diventa uno dei più giovani piloti della Royal Air Force, esperienza che lascia non appena sul finire degli Anni Cinquanta gli si prospetta la possibilità di avviare una carriera da giornalista. Inizia, quindi, a collaborare con piccole testate, finché nel 1961 non viene assunto dalla Reuters, una delle agenzie di stampa più famose al mondo, per la quale lavora come corrispondente da Parigi, arrivando poi in Germania e anche in Cecoslovacchia. A metà degli Anni Sessanta diventa reporter per la Bbc.

Il giornalismo, quindi, è la sua più grande passione, che però sviluppa parallelamente a quella della scrittura. In quegli anni, infatti, inizia a documentarsi e grazie anche alle sue missioni da inviato, racimola quante più informazioni possibili per iniziare a scrivere quelli che, poi, sono diventati dei veri e propri best seller. Tra i primi libri che hanno ottenuto una grande fortuna, infatti, si ricorda I mastini di guerra, scritto partendo dalle esperienze in Nigeria e Biafra per conto della Bbc.

È nel 1971, però, che scrive il romanzo thriller che lo porterà al maggior successo, si tratta de Il giorno dello sciacallo. La storia è piuttosto nota, racconta di un assassino professionista che ha il compito di uccidere il Presidente francese Charles de Gaulle. Dal libro, oltre ai due film del 1973 e 1997, è stata tratta di recente una serie con protagonista Eddie Redmayne e trasmessa su Sky Atlantic. Per questo libro vinse anche l'Edgard Allan Poe Award, uno dei premi più ambiti per gli scrittori di questo genere. Nella sua carriera da scrittore ha pubblicato ben 25 libri, tra cui si ricorda anche il Dossier Odessa, complessivamente Forsyth ha venduto 75milioni di libri in tutto il mondo. A ricordarlo, nel giorno della sua scomparsa, è anche il suo editore Bill Scott-Kerr che dichiara:

Ancora letti da milioni di persone in tutto il mondo, i thriller di Frederick Forsyth definiscono il genere e sono ancora il punto di riferimento a cui gli scrittori contemporanei aspirano. Lascia un'eredità impareggiabile che continuerà a emozionare e intrattenere per gli anni a venire.