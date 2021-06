È morto a 44 anni il fumettista Tuono Pettinato, al secolo Andrea Paggiaro, uno degli illustratori più conosciuti del fumetto italiano. Nato a Pisa nel 1967 è stato collaboratori di XL, Animals, Linus e Fumettologica. Tra i suoi libri Chatwin, Garibaldi, Enigma. La strana vita di Alan Turing e Nevermind. Stando a quanto scrive Fumettologica il fumettista è mancato a seguito di una lunga malattia.

Tuono Pettinato è stato senza dubbio uno dei fumettisti più importanti della sua generazione, in grado di spaziare tra i vari formati, ma senza mai perdere l'ironia. Illustratore appassionato, nei suoi libri inseriva anche tutte le sue passioni, citazioni cinematografiche, letterarie, spaziando anche tra le tematiche trattate, unendo la musica alla cronaca.

Tuono Pettinato, al secolo Andrea Paggiaro, è nato a Pisa nel 1976 ed è tra i più quotati giovani illustratori e autori di fumetto italiani. Oltre a firmare la serie settimanale "I Ricattacchiotti" per il supplemento "Repubblica XL", collabora con "ANIMALs" e fa parte del collettivo creativo dei SuperAmici, con cui ha dato vita alla rivista a fumetti "Hobby Comics e Pic Nic", primo free press italiano dedicato al mondo del fumetto. Per la casa editrice Rizzoli Lizard ha pubblicato i graphic novel "Garibaldi" ed "Enigma", quest'ultimo realizzato insieme a Francesca Riccioni e dedicato alla vita del matematico inglese Alan Turing; per TopiPittori ha scritto invece "Il magnifico lavativo" e per la casa editrice Grrrzetic "Corpicino", la storia di un infanticidio e delle indagini del coraggioso reporter Martinelli, in lotta contro la società mediatica che lucra sulla morte del piccolo. Forte di un'ironia colta e ricca di rimandi al cinema, alla letteratura e al mondo dello spettacolo, il suo lavoro è particolarmente apprezzato dai più giovani, che lo seguono anche sulle colonne del suo blog. Nel recente "Nevermind", Paggiaro ha reso omaggio al frontman dei Nirvana Kurt Cobain, morto suicida nel 1994 e divenuto un'icona della musica contemporanea.

Inizia a pubblicare fumetti autoprodotti durante la frequentazione del DAMS nel corso della prima metà degli anni duemila[1]. Dal 2005 collabora con la casa editrice Campanila, illustrando vari libri per l'infanzia. Ha realizzato le biografie a fumetti di Galileo Galilei insieme alla fisica Francesca Riccioni, Giuseppe Garibaldi e del matematico inglese Alan Turing[2], sempre con Francesca Riccioni.

Insieme ai fumettisti Ratigher, LRNZ, Dottor Pira e Maicol & Mirco ha creato il collettivo Super Amici, con cui ha pubblicato le riviste Hobby Comics e Pic Nic.[3] Il gruppo cambia nome nel 2013, diventando Fratelli del cielo, e l'anno successivo LRNZ si allontana per dedicarsi ai propri lavori.[4]

Dal 2013 collabora con il sito Fumettologica, per cui cura la rubrica Tippy Tuesday.[5] Nel 2014 è stato premiato come "Miglior Autore Unico " a Lucca Comics & Games.[6]

Ha inoltre collaborato con le riviste XL, Animals e Linus.