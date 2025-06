video suggerito

Drake annuncia i concerti in Italia a Milano il 29 e 30 agosto: da domani aperta la vendita dei biglietti

Drake ha annunciato il tour europeo che terrà in Europa a partire dal 20 luglio, quando partirà con quattro concerti in Gran Bretagna prima di toccare l'Europa continentale e l'Italia per due concerti che si terranno venerdì 29 agosto e sabato 30 agosto 2025 all’Unipol Forum di Milano, e che avranno come special guest il rapper PARTYNEXTDOOR con cui ha collaborato per l'uscita dell'album Some Sexy Songs 4 U uscito lo scorso febbraio. Drake è uno degli artisti più importanti di sempre, con 80 milioni di ascoltatori mensili, uno dei più ascoltati al mondo e che poco più di un anno fa ha fatto molto parlare per il dissing con Kendrick Lamar. L'ultimo tour europeo del rapper fu il The Assassination Vacation Tour che si tenne nel 2019 ma non toccò l'Italia, è la prima volta, infatti, che l'artista si esibisce nel nostro Paese.

I biglietti per i due concerti di Drake all'Unipol Forum di Milano si potranno acquistare a partire da mercoledì 4 giugno alle 12, solamente per coloro che hanno Mastercard, dal giorno dopo, ovvero giovedì 5 giugno, sempre alle 12, sarà possibile acquistare i biglietti per coloro che sono iscritti a MyLiveNation, la sezione dell'agenzia in cui per accedere alla presale bisogna registrarsi gratuitamente e accedere al momento della prevendita, mentre per coloro che non sono iscritti alla newsletter dell'agenzia e non sono possessori di carta Mastercard, la vendita libera partirà a partire dal 6 giugno sempre alle ore 12 sui siti di Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

La vendita dei biglietti per i concerti di Drake in Italia

Drake, quindi, terrà il Some Special Shows 4 UK che partirà domenica 20 luglio a Birmingham, nel Regno Unito, presso la Utilita Arena, dopo tre serate da headliner al Wireless Festival al Finsbury Park di Londra (11-13 luglio). Il tour, poi, proseguirà con concerti a Monaco, Parigi, Berlino, Copenhagen, Manchester, Amsterdam, Milano, appunto e altre ancora prima di concludersi martedì 23 settembre ad Amburgo, in Germania, alla Barclays Arena. L'ultimo tour di Drake fu l'It's All A Blur Tour, che ha registrato il tutto esaurito in tutto il Nord America.