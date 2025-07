Damiano David è l’artista italiano più ascoltato all’estero su Spotify: 8 canzoni nella top 30

Damiano David, 2025

Spotify ha svelato l'impatto della musica italiano all'estero nella prima metà del 2025: una classifica degli artisti italiani più ascoltati fuori dalla penisola, tra conferme e alcune sorprese. Confermando i numeri del report Loud & Clear di Spotify, in cui nel 2024 circa il 50% di tutte le royalty generate dagli artisti italiani provenivano da ascoltatori al di fuori dell’Italia, è possibile osservare lo stato della musica italiana all'estero. Non è una sorpresa vedere Damiano David prendersi il primo posto con Next Summer, 61,4 milioni di streaming, mentre è interessante osservare l'impatto del suo primo disco da solista in questa classifica: 8 brani nella top 30, tra cui le due collaborazioni: Tangerine con il dv4d e The Bruise con Suki Waterhouse.

Confermati i numeri dell'effetto Sanremo

Si può continuare a parlare di "effetto Sanremo" sulla musica italiana all'estero: l'anno scorso 7 brani, tra cui La Noia e Tuta Gold in Top 10, erano entrate nelle prime 25 posizioni. Numero che si replicano solo un anno dopo, anche se in fase discendente in classifica. Nella top 10 troviamo solo Lucio Corsi con la sua Volevo essere un duro, un dato che potrebbe esser stato influenzato anche dal successo della sua partecipazione all'Eurovision Song Contest di Basilea. Dietro di lui il vincitore della kermesse Olly che con Balorda Nostalgia prende la 15° posizione: a seguire Fedez con Battito, Giorgia con La cura per me, Achille Lauro con Incoscienti giovani e chiudono i The Kolors con Tu con chi fai l'amore.

Dall'esplosione di Anyma alla conferma di Giorgio Moroder e Ludovico Einaudi

Ma andiamo a osservare i nomi più interessanti, come quello di Anyma, aka Matteo Milleri, il producer che con Ellie Goulding ha firmato Hypnotized, che spezza il dominio di Damiano David al 3° posto. Insieme a lui c'è anche il duo house dei Marnik con Dimitri Vegas & Like Mike. Confermati nella classifica Giorgio Moroder e Ludovico Einaudi, presenti rispettivamente con la collaborazione con The Weeknd in Big Sleep e con d4vd. A questi si aggiungono anche il duo Baby Gang – Simba La Rue, due rapper italiani a cui viene riconosciuto uno status internazionale grazie alle collaborazioni con 3robi-YassineBeats e Chahid-El GrandeToto.

Continua il successo di Gabry Ponte e l'ingresso dei Meduza con i Genesi

Ma a fianco a Damiano David, tra gli artisti italiani con i brani più ascoltati all'estero, c'è sicuramente Gabry Ponte. Lo scorso anno era entrato con 3 brani nella top 10, mentre quest'anno si dilatano le posizioni, con Exotica al 5° posto, la sigla Tutta l'Italia al 12° e Maddix: Hellfire che chiude la top 30. Senza dimenticare il duo house italiano più ascoltato su Spotify, i Meduza che entrano con i Genesi, firmando la 19° posizione con Nu-La: Edge of the world. Qui la top 30 dei brani italiani più ascoltati all'estero nei primi 6 mesi del 2025.