Concerto Geolier allo stadio Maradona il 27 giugno 2026: i prezzi dei biglietti, quando e come acquistarli

Geolier ha annunciato il secondo concerto allo stadio Maradona che si terrà il 27 giugno 2026, seguendo quello del giorno prima, il 26. Ecco come e dove acquistare i biglietti per la nuova data.

Geolier – ph. Vittorio Cioffi

Sabato 27 luglio, durante il secondo concerto all'Ippodromo di Agnano, a Napoli, Geolier ha annunciato la seconda data al Maradona di Napoli e così oltre al 26, il rapper canterà anche il 27 giugno 2026, aggiungendo la seconda data partenopea (ma non è detto che non ce ne saranno altri) a quelle del 13 giugno al San Siro di Milano, del 19 all’Olimpico di Roma e del 23 giugno al Franco Scoglio di Messina. A pochi biglietti dal sold out del primo Maradona, quindi, Geolier ha annunciato di voler proseguire il suo tour a Napoli anche l'anno prossimo, dopo aver riempito già tre Maradona nel 2024 e collezionando 120 mila persone per le due date di questi appuntamenti partenopei.

Uno spettacolo di tre ore con tanto di volo sul pubblico (il cantante ha volato, cantando, sulla yellow zone) e annunciando i concerti dell'anno prossimo con uno spettacolo di 500 droni a cui si sono aggiunti anche ospiti come Sfera Ebbasta e Shiva. Geolier ha anche rivelato alla stampa che ha il sogno di potersi, un giorno, esibire al teatro San Carlo di Napoli, per poter guardare sempre di più negli occhi i suoi fan. Prima dei concerti negli stadi 2026, poi, uscirà anche l'album nato dai suoi viaggi negli Stati Uniti.

Quando e dove acquistare i biglietti per il concerto di Geolier

Per quanto riguarda i biglietti della data del 26 ne sono rimasti pochissimi, praticamente è sold out, ma per chi vorrà vedere ancora una volta Geolier live, potrà sempre aspettare la vendita per il giorno dopo, il 27 giugno 2026. Le prevendite saranno disponibili, come scrive lo stesso rapper sui suoi social, a partire dalle 14 di domenica 27 luglio, su Ticketone e nei circuiti di vendita abituali e sul sito di Magellano Concerti, dove si trovano tutte le informazioni.

I prezzi dei biglietti per il concerto di Geolier al Maradona il 27 giugno

A seconda dei settori dello stadio, quindi, il prezzo cambierà, così come cambia a seconda del pacchetto che si acquisterà. I prezzi saranno gli stessi di quelli del 26 giugno, quindi sono divisi così: