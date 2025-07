Geolier si specchia negli occhi del suo pubblico a Napoli

Geolier, 2025

A poche ore dal concerto, per adesso, più importante della sua vita, incontrando i giornalisti, Geolier ha discusso del timore per l'abitudine a un riconoscimento così auto-evidente che potrebbe trasformare questo grande risultato nel riflesso di un’abitudine. Un elemento che precede l'atmosfera festosa delle ore precedenti, che vedono Deborah De Luca esibirsi con un set iniziato alle 19. Saranno infine in 60mila a riempire i 3 settori dell'Ippodromo di Agnano di Napoli, un continuum rap-musicale per l'arena che solo due anni fa aveva accolto il grande show di Marracash. Davanti a loro un palco di 70 metri, 500 droni, un sistema di effetti speciali che lo vedrà volare a quasi 15 metri dal suolo, mentre canta Campioni in Italia e P' Secondigliano. Tutto sviluppato dopo un'introduzione, un freestyle accompagnato dall'orchestra, che mostra una delle possibili destinazioni del cantante.

Geolier, foto di Comunicato Stampa

Il linguaggio di Geolier come alfabeto della nuova Napoli

In un momento di profonda riflessione sulla crisi della musica live in Italia, tra il pericolo dell'omologazione e la dimensione numerica come strumento di misurazione, l'icona di Geolier sembra esser quasi spogliata dalla sua dimensione personale. Ripete più spesso, durante la conferenza stampa, che al suo posto potrebbe rispondere qualsiasi ragazzo napoletano, che Geolier rappresenta il linguaggio della nuova Napoli, il suo alfabeto. Da ogni lato la sua figura appare sempre meno definita, raccontata e spogliata dall'individualità del rapper, sempre più nascosto tra le braccia del suo staff, dei suoi fan. E adesso che appare sempre meno accessibile, sempre più legato a contesti mastodontici, arene e stadi, sorprende tutti, sottolineando come voglia tornare a guardare negli occhi le persone, in contesti più piccoli, come il teatro San Carlo di Napoli.

Gli ospiti del concerto: da Rocco Hunt alla SLF, passando per Luché

Gli occhi diventano uno degli elementi di racconto del concerto, per esempio quelli dei 60mila che ammirano, sognanti, uno degli spettacoli di maggior interesse nel panorama nazionale e non solo. Assieme a lui sul palco saliranno, durante la prima serata, Rocco Hunt, la SLF, prima di lasciar esplodere Ginevra con Luché. L'ultima volta, allo stadio Maradona, c'erano state 3 bis del duo. Saranno 42 infine i brani della scaletta, un autentico vortice in cui entrano successi del passato come Na Catena e Amo ma chi t' sap con Mv Killa e brani più recenti come Episodio D'Amore che ha trascinato un momento importante della sua carriera, e questa sera, del suo concerto.

Geolier è riuscito a guardare tutto il suo pubblico negli occhi

Diventa anche una delle prime volte che, guardando negli occhi il suo pubblico, demolisce una montagna di silenzi, ricordando "i figli di Napoli che sono morti", prima di cantare Napo****no. Le accuse e le critiche subite per brani come Narcos, appartenenti a un'era musicale del passato, vengono spazzati via da una consapevolezza diversa. L'evoluzione di Geolier, coerente con il suo personaggio musicale, racconta di un momento di transizione in cui il rapper, dopo un successo che ha cambiato completamente la sua vita. Si apre un’epica della restituzione: prima al suo pubblico e poi alla sua città. Non è un caso che l'annuncio dello stadio Diego Armando Maradona, il prossimo 26 giugno 2026, avvenga nella zona più lontana del palco dell'Ippodromo e invece lo spettacolo aerobico, su cui pesa l'amore identitario e veemente dei fan per P' Secondigliano, sia fatto al centro dell'arena. Tutti i paganti del suo concerto hanno avuto un momento unico da immortalare: oggi il potere di Geolier è guardare tutto il suo pubblico negli occhi, in questo momento, specchiandosi.